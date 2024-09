Els Magazinos de Dénia homenajeará a los pescadores y al arroz marinero en una jornada festiva

El próximo domingo 22 de septiembre, todo girará en torno al arroz marinero en Els Magazinos de Dénia, que celebrará por tercer año consecutivo una jornada cultural y gastronómica abierta al público. Dentro de la programación de Viu l´arròs mariner, también se organizará un concurso popular para elegir la mejor receta de este plato que los pescadores cocinaban antiguamente a bordo para la tripulación. Con esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto Cuina de Territori , Els Magazinos en colaboración con Cerveza Turia pretende recuperar y poner en valor las tradiciones de la Marina Alta a través de los productos de temporada y los productores locales. En esta ocasión, el cartel es una creación de Bonavista Taller , tras el que se encuentran las diseñadoras castellonenses Júlia Badia y Glòria Esteve, con un estilo lleno de color, frescura y naturalidad mediterráneas.

El originalísimo cartel de "Viu l'arròs mariner" / Levante-EMV

Viu l´arròs mariner, que se celebra este 2024 por tercer año consecutivo, recoge el relevo de las Jornadas de Arròs Mariner, de las que ya se celebraron cuatro ediciones desde 2006, con Diana y Federico Cervera como impulsores.

Los alumnos del Raquel Payà elaboran su sabrosísimo arroz / Levante-EMV

Programación Viu l´Arròs Mariner - domingo 22 de septiembre

10:30 a 11:30h. Mesa redonda “El arroz marinero, cultura del mar e historia de nuestra cocina”. Participarán Edu Torres, cuarta generación de la marca familiar de arroces Molino Roca ; Marc Ros, patrón de la barca Cap Prim Segón de Xàbia; Francisco Ferrándiz Mariguindas, pescador de trasmallo de la Cofradía de Dénia y propietario del Bar Al Vermutet; Juandi Noguera, pescador de trasmallo de Teulada Moraira; Rafael Margós del restaurante familiar Las Bairetas (Chiva, Valencia) y fundador de El Paeller ; Carmina Crespo Hervás del Restaurante L´Alter (Picassent, Valencia), cuya paella ha sido recomendada por The New York Times como la mejor de Valencia; José Orihuel, productor y agricultor de arroz de Pego y presidente de la sectorial de arroz de Alicante y Javier Calvo, Doctor en Historia.

Ubicación: Restaurante Les Cuinetes.

Un suculento arroz marinero / Levante-EMV

11:30 a 14:00h. CÓRNER + TALLERES en la zona de paellas.

ARROZ D.O. Valencia de la variedad bomba proveniente de los campos de Pego.

EL PAELLER, rincón con caldos y preparados de arroces.

Arroces MOLINO ROCA.

El arroz es todo un ritual, y el del mar concentra la esencia mediterránea de la Marina Alta / Levante-EMV

12 a 14h. PAELLA POPULAR realizada por El Paeller con su caldo de pescado hecho a leña y pescado del Pòsit de Dénia. En esa misma franja horaria, se podrá disfrutar también de una RUTA DE TAPAS con productos de temporada + CERVEZA TURIA por 10€ en la Calle de los Sabores de Els Magazinos.

12 a 14h. III CONCURSO DE ARROCES VIU L´ARRÒS MARINER elaborados con arroz bomba, D.O. Valencia, cultivado en los campos de Pego.

15h. ENTREGA DE PREMIOS.

III Concurso Viu l´Arròs Mariner

En el III Concurso Viu l´Arròs Mariner podrán participar todas aquellas personas, cocineros o cocinillas, que sean grandes maestros arroceros en sus restaurantes, casas o barcas. Los interesados pueden presentarse hasta el 15 de septiembre enviando un e-mail a hola@elsmagazinos.com o un WhatsApp al teléfono 609939607 con su receta de arròs mariner para 10 personas, explicando cómo realiza el fondo de pescado y qué pescados de nuestras lonjas y arroz utiliza para su elaboración. La organización elegirá a 8 finalistas que competirán el domingo 22 de septiembre en Els Magazinos.

Arroces con excelente fondo / Levante-EMV

El jurado estará formado por Edu Torres de Molino Roca ; Juandi Noguera, pescador de Teulada-Moraira; Rafael Margós de El Paeller ; Carmina Crespo Hervás del Restaurante L´Alter (Picassent, Valencia); José Orihuel, productor y agricultor de arroz de Pego y presidente de la sectorial de arroz de Alicante; Pepe Vidal, experto en gastronomía mediterránea y director del CdT de Dénia durante 25 años; Alfons Padilla, redactor corresponsal en La Marina Alta del periódico Levante EMV y Josep Martí de Cerveza Turia . Ellos serán los encargados de puntuar el caldo, el sabor, el aspecto visual y el color, el punto del arroz, la elección de productos o el socarrat. Las bases del concurso se pueden consultar aquí .

El último toque a un arroz de intenso sabor a mar / Levante-EMV

Este año habrá tres premios: el Premio al Mejor Arroz Marinero tradicional, que será de 400 euros; el Premio al Mejor Arroz Marinero creativo, también de 400 euros, así como un tercer premio que recibirá 100 euros. Este concurso es posible gracias a Cerveza Turia y a la colaboración de Hostelbe .

Un mercado gastronómico y cultural que es un espacio para compartir Els Magazinos apuesta por la buena vida y la buena mesa en un espacio mediterráneo para compartir, que ha pasado de caballerizas reales a fábrica de juguetes y que sobrevive en el tiempo sin perder el esplendor de Baix la Mar. Un punto de encuentro de los vecinos de Dénia, un lugar para vivir los valores mediterráneos y disfrutar de la mejor gastronomía de La Marina Alta, de la artesanía local y de las propuestas artísticas en su sala expositiva.