Dénia despierta conmocionada por el crimen del garaje

Ha sido ya de madrugada cuando la grúa de la Policía Local de Dénia se ha llevado la moto que utilizó el hombre que a última hora de la tarde de ayer irrumpió en un garaje de la céntrica calle Patricio Ferrándiz y descerrajó un tiro en el pecho o la cabeza (extremo que todavía no se ha aclarado; hoy se le realizará la autopsia a la víctima) a un vecino de unos 45 años de nacionalidad española que se hallaba allí. En ese momento, también se retiraron los precintos que cerraban el tramo de la calle Diana donde se halló la moto y los que también impedían pasar ante la cercana cochera donde se produjo el crimen. Durante horas, los investigadores de homicidios de la Policía Nacional y el juez, forenses y responsables del juzgado de Dénia recogieron huellas y pruebas y reconstruyeron los pormenores de un crimen que se atribuye, en principio, a un ajuste de cuentas y que ha conmocionado a la ciudad. Los vecinos despiertan hoy y son plenamente conscientes que lo que pasó ayer en esta ciudad, habitualmente tranquila, no fue una pesadilla.

Fue sobre las 20 horas cuando empezó el revuelo en Patricio Ferrándiz. Llegaron las patrullas de la Policía Nacional y bajaron la puerta de la cochera, pero no del todo, para que pudieran pasar los investigadores. En ese primer momento, un hombre de mediana edad, testigo del crimen, permanecía acuclillado, cabizbajo y apoyado en la fachada de esta finca. Una chica, también visiblemente afectada, conversaba con los agentes. Sus testimonios son esenciales y, de hecho, anoche se les tomó declaración en la comisaría de Dénia. El testigo pertenece a la familia que es propietaria de la cochera y del edificio.

Los investigadores recogieron huellas y todos los indicios en la cochera. El asesino llevaba el rostro cubierto con el casco de una moto. De momento, no se sabe su identidad.

La grúa de la Policía Local de Dénia se lleva la moto que utilizó el asesino / A. P. F.

Registro en busca del asesino

Se localizó la moto que utilizó el asesino aparcada ante un edificio de la calle Diana, a escasos cien metros de donde se perpetró el crimen. Empezó la búsqueda. Los agentes de la Policía Nacional registraron la finca y entraron en varias viviendas. Llegaron a pensar que el autor había escapado saltando por las azoteas.

Mientras, los vecinos se arremolinaban en los dos escenarios de la investigación. Los residentes en la finca de la calle Diana no podían entrar en sus casas. Los agentes les pidieron paciencia. Se vivieron momentos de estupor y nerviosismo. Los vecinos no terminaban de creerse que en Dénia, una ciudad que no está acostumbrada a estos terribles sucesos, hubiera ocurrido un crimen.

El caso está bajo secreto de sumario y, de momento, lo que sospechan los investigadores es que el móvil del crimen fuera un ajuste de cuentas por un asunto de drogas. Mientras, los agentes siguen buscando al asesino. La moto, que ha quedado bajo custodia policial, está plenamente identificada, aunque, en principio, su dueño no sería el autor del crimen.