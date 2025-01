Regalo de Reyes en Calp a Felipe VI: ya tiene una avenida

El vial Jota de Calp no era un homenaje al folclore aragonés. El urbanismo es así de pragmático. Cuando una avenida no tiene nombre, se le pone el de una letra del abecedario. Pero el citado vial "J", al que se le empieza a adivinar traza de avenida real y de mucha anchura (pronto se abrirá al tráfico), ya tiene una denominación con gravedad dinástica. El pleno ha aprobado esta tarde que la nueva avenida se llame Rey Felipe VI. Los concejales del tripartito (Somos Calpe, PSOE y Compromís) que se han confesado republicanos y que en el pleno de constitución de la nueva corporación votaron por imperativo legal la lealtad al rey han afirmado hoy que esas ideas no son incompatibles con darle una avenida al monarca. La política es pura elasticidad.

Esa postura la ha defendido el portavoz de Compromís, Ximo Perles. Ha asegurado que "se puede ser republicano y respetar una institución como la monarquía". Ha asegurado que lo importante es que prevalezca el consenso y "respetar los valores de una mayoría social".

Mientras, el concejal socialista Marco Bittner ha precisado que "hay que aceptar que estamos en una monarquía constitucional".

El tripartito y el PP han votado a favor de que Felipe VI tenga una avenida. Le han hecho un buen regalo de Reyes Magos. El calendario es caprichoso. Eso sí, el portavoz popular, Miguel Crespo, ha pedido que se actualice ahora el nombre del Paseo Ecológico Príncipe Felipe (es el que bordea la base del Penyal d'Ifac) y se le ponga Paseo Princesa de Asturias. El gobierno local no está por la labor. La ley sálica sigue vigente en el callejero. Por lo menos está en marcha una comisión para feminizar el callejero. Mientras, Defendamos Calpe ha votado en contra de darle la nueva avenida a Felipe VI. Toni Tur ha explicado que la Casa Real, al aceptar la propuesta del Ayuntamiento de Calp, pidió que se aprobara por unanimidad. Tur ha recordado que hay sensibilidades republicanas en el consistorio.

"Coherentes y generosos"

Mientras, la alcaldesa, Ana Sala, ha afirmado que avenida Rey Felipe VI es "una buena denominación". Ha dicho que los concejales con inclinaciones republicanas han sido "coherentes y generosos" al votar a favor. También ha recordado que ese nombre surgió del PP cuando era alcalde César Sánchez. Ha pedido que no se busquen "fantasmas" que "ensombrezcan que una gran avenida lleve el nombre del más alto cargo de nuestra nación, España". Así de solemne ha acabado la cosa. El vial Jota era más danzarín y festivo. Pero el pleno de Calp le baila el agua a la monarquía.