Las cañas de la dana todavía alfombran la Cala Blanca de Xàbia

Las cañas que la dana arrastró en València al mar llegaron muchos kilómetros al sur. La Cala Blanca de Xàbia quedó «alfombrada» por estos restos vegetales que la riada arrancó de barrancos y riberas. Esta playa todavía está cubierta de cañas. No es un problema. Ahora no hay bañistas. Los vecinos y turistas que pasean por esta costa son muy conscientes de que retirar ahora este manto de cañas no es prioritario. Los temporales también han sacado arribazones de posidonia. Funcionan como una barrera que frena la erosión. Esta playa, que en verano sufre masificación, ofrece ahora una imagen salvaje y natural.