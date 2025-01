Dénia tindrà enguany un equip en la màxima competició de pilota valenciana

Les lligues de pilota professional d’escala i corda i de raspall Pilota Pro, organitzades per la Federació de Pilota Valenciana, ja estan preparades per a la nova temporada de 2025. La setmana passada es van presentar oficialment a València les competicions professionals i autonòmiques que marquen l’agenda de la pilota valenciana.

Dénia destacarà aquesta temporada amb un equip d’escala i corda en la màxima categoria, format per De La Vega i Tomàs II, dos jugadors de gran trajectòria i talent. A més, el trinquet El Rovellet serà una de les parades més rellevants per a la lliga de màxima categoria de raspall femení i d’escala i corda masculina, consolidant-se com un espai de referència per a aquest esport a la Marina Alta.

El regidor d'Esports i els jugadors / Levante-EMV

També en les lligues autonòmiques, des de la 1a fins a la 4a categoria, Dénia estarà representada amb equips en cadascuna de les divisions, mostrant el seu compromís amb el desenvolupament i la promoció de la pilota valenciana.

Presentació de les ligues

A la presentació de les lligues i els equips locals van assistir el regidor d’Esports de Dénia, Valen Alcalà, i representants del Club Pilota Valenciana Dénia, entre ells Álex Tur. L’acte va posar de manifest la importància de la col·laboració entre institucions i clubs per a impulsar aquest esport tradicional i enfortir el seu paper en l’àmbit local i autonòmic.