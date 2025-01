Decepción en Dénia por la cesión por solo 5 años del Museu de la Mar: "¿Es que el Consell quiere demolerlo?

El gobierno de Dénia (PSPV y Compromís) se ha quedado de piedra. Se daba por hecho que la Generalitat Valenciana había aceptado la cesión por 30 años pedida por unanimidad por el pleno del Museu de la Mar (antigua lonja de pescadores). Ahora el ayuntamiento paga cada año un canon (especie de alquiler) de 13.000 euros. El consistorio quería que el Consell se aviniera a una concesión de larga duración. Dénia ha pagado la rehabilitación y le ha dado al edificio un destacado uso cultural.

Pero la respuesta de la Generalitat ha sido "decepcionante e inquietante". Esos dos adjetivos ha utilizado el equipo de gobierno. "De 30 años, nada; cinco, prorrogables a diez", ha desvelado el gobierno local. La dirección general de Puertos resulta que tiene otros planes para la fachada marítima de Dénia. De hecho, en la respuesta en la que niega la cesión por tres décadas y la reduce a solo 5 años, apunta que "el plazo concesional de 30 años compromete futuros desarrolos que esta Autoridad Portuaria pueda interesar".

La frase es para echarse a temblar. ¿Qué planea el Consell en el puerto de Dénia? El gobierno local ha recordado que el uso que el ayuntamiento le da a la antigua lonja es el de "un museo, una infraestructura cultural y pública, rehabilitada en 2019 con una subvención del Pla PIP de la Generalitat". Es "un edificio emblemático de la fachada marítima y un museo dedicado a la larga e importante historia marítima de Dénia, inseparable de su puerto".

El gobierno local no puede evitar mirar de reojo a la comisionada en el puerto, Pepa Font, nombrada por el presidente Carlos Mazón (creo "ex profeso" el cargo y se lo dio a la portavoz del PP en Dénia). Le reprocha que no defienda los intereses de su ciudad. El Consell, denuncia el equipo de gobierno, "le da la espalda al puerto y ahora parece que se ha convertido en un feudo de una administración que en ningún momento tiene en cuenta a la ciudad y sus intereses y necesidades".

"Que el Museu de la Mar 'compromete futuros desarrollos' es una afirmación realmente escandalosa. Si el museo molesta, ¿será demolido?", advierte el pacto de PSPV y Compromís.

El gobierno local recuerda que ya les escamó que el Consell suspendiera el proyecto del instituto Gent de la Mar (se iba a construir en el puerto). Era "un centro formativo aprobado dentro del Pla Edificant de la conselleria de Educación y con una ubicación idónea, en el puerto, que también tenía el visto bueno de Puertos. Era un centro de enseñanza especializada pedido por las empresas concesionarias que operan en este mismo puerto y que no encuentran en nuestra ciudad mano de obra especializada".

"Una propiedad privada destinada a hacer negocio"

El equipo de gobierno lamenta que el Consell del PP conciba el puerto como "una propiedad privada destinada a hacer negocio".

Y avanza que "claro" que el ayuntamiento seguirá pagando los 13.000 euros anuales por la ocupación del dominio público del Museu de la Mar y asumiendo "los gastos de alumbrado público y de jardinería que le corresponden a Puertos: 40.000 y 70.000 euros anuales".

El gobierno local recuerda que lleva años pidiendo un convenio para poner fin a ese "desequilibrio", pero recibe la callada por respuesta. Recuerda que el Consell incumple la obligación de invertir en el puerto dianense el 40 % de lo que recauda. "De las muchas mejoras reclamadas a Puertos, el director general y la comisionada en Dénia, Pepa Font, no saben nada. Pero para cobrar siempre están dispuestos".

Además, el equipo de gobierno insiste en que debería ya convocarse el Espai Port-Ciutat para abrir la gestión del puerto a la participación ciudadana. Y termina con una andanada contra Pepa Font: "La comisionada es concejala de la corporación municipal, pero no trabaja para Dénia, sino para los intereses de la Generalitat".