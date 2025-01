Pego dedica el cap de setmana a Sant Antoni

Pego celebra este cap de setmana la festa de Sant Antoni. L'ajuntament i el Club Esportiu Els Carreters han programat una sèrie d'activitats que començaran el divendres (Dia de Sant Antoni). Per a esta efemèrides se celebrarà una missa en honor al patró dels animals en l'ermita de Sant Antoni a les 16.30 hores. I en els voltants de temple hi haurà Porrat, els tradicionals tendetes faran les delícies de xiquets i xiquetes, així com de majors.

El dissabte al matí el Club Esportiu Els Carreters celebrarà la tradicional ‘baixà del pi’. Al migdia els membres tallaran amb un pi des del Calvari fins al Pla de la Font, arrossegat per diversos cavalls. Allí se celebrarà, posteriorment, una picadeta popular. Ja a la nit tindrà lloc la foguera de Sant Antoni, a partir de les 20 hores.

La progració de la festa de Sant Antoni de Pego / Levante-EMV

Tradicional romeria

Els Carreters celebraran la romeria en honor a Sant Antoni. La cita arrancarà a partir de les 10 hores, al Pla de la Font. L'itinerari serà semblant al del passat any, amb lleugers canvis: des del Pla de la Font partiran feia el carrer Sant Agustí, passaran pels carrers Llavador, Fra Francisco Peris, Atzúbia, avinguda d'Alcoi, avinguda de València, carrer Aduanes, Sant Miquel, Ecce Homo, la plaça de l'Ajuntament, carrer Major, avinguda Jaume I, carrer Mar i camí Sant Antoni fins a l'ermita. En este últim enclavament se celebrarà a partir de les 11 hores la missa en honor al patró dels animals i posteriorment tindrà lloc la benedicció de les mascotes. Hi haurà, també, durant tot el dia Porrat.