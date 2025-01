La vivienda es un lujo en Xàbia

La promotora anuncia que levantará sus dos residenciales de vivienda de lujo en las últimas parcelas del núcleo urbano del Puerto (Duanes de la Mar) de Xàbia. Pone fecha. Entregará los primeros 11 apartamentos en 2026. La otra promoción, de 25 viviendas, estará lista para 2028. Ese suelo libre no lo estaba hasta mayo del pasado año. La piqueta lo despejó. Demolió unos adosados de los años 60 que llevaban décadas abandonados y un estudio de arquitectura. Esas últimas parcelas del Puerto se hallan en la calle Cristo del Mar. Aquí viven familias trabajadoras, clase media. Pero la construcción en Xàbia ya no pisa suelo (es un decir).

Toda la obra nueva sin excepción está pensada para un cliente pudiente que puede pagar por un apartamento de 300.000 euros para arriba. Las familias corrientes no pueden ni soñar con comprarse uno de los nuevos pisos que se están construyendo en Xàbia. Y se construyen muchos. Esas promociones están en los barrios (junto al de Thiviers, en la avenida de Els Furs, que une el pueblo y el Puerto, o en las zonas del Arenal más apartadas de la playa). Pero a toda la oferta de nuevos pisos se le da una pátina de lujo (rara es la nueva promoción que no tiene jardín, piscina, incluso climatizada, y gimnasio). Y los precios se disparan. Hay una espiral inflacionista que parece no tener techo. Los chollos (chalés por las nubes que bajan de la estratosfera a la troposfera) son para inversores con posibles.

Mientras, no hay vivienda a precio asequible (ni una) y la de protección pública va a paso de tortuga. La pasada semana se firmó, de hecho, la cesión gratuita del ayuntamiento a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) de tres parcelas municipales para construir 64 pisos de protección pública. Las dos anteriores licitaciones para hacer estas promociones sociales quedaron desiertas. Ahora las constructoras también podrán vender parte de las viviendas. Un aliciente.

La golosa construcción libre

El problema es que la construcción libre es muy golosa A las promotoras les va mejor (mucho mejor) a su aire. La vivienda es un lujo, un lujo absoluto, en Xàbia.