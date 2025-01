Un cumpleaños extraordinario: Inés Abad, vecina de Xàbia, celebra sus 100 años

Xàbia es tierra de longevidad. Cada vez son más los vecinos y vecinas que llegan a los cien años. Con todo, no deja de ser extraordinario y toda una proeza de resistencia y fortaleza cumplir un siglo. Inés Abad ha celebrado hoy su extraordinario cumpleaños. Ha soplado las velas y ha disfrutado muchísimo. Rodeada de familiares y de compañeros del centro de día Betania, Inés ha sido feliz en un día tan especial. Esta mujer se conserva estupendamente. Por ella no pasan los años. Pero pasan, sí, y ya son cien. No ha parado esta mañana de bailar sevillanas. Y tiene una memoria prodigiosa. Afirma que ella ha ejercido siempre la bondad y que tener la conciencia muy tranquila es el secreto para vivir tantos años.

También han acudido la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, y la concejala del Mayor, Raquel Violero. Le han regalado a la centenaria una placa y un ramo de flores.

Inés Abad, felicísima, en su fiesta de cumpleaños / Levante-EM

Vivir intensamente

Un cumpleaños tan redondo, el de los cien años, es para celebrarlo a lo grande. Esa generación que llega al siglo ha vivido y superado tantísimas cosas que son un ejemplo de eso que hoy se llama resiliencia. El consejo que dan es que hay que vivir todos los días intensamente. No desperdiciar ni un segundo: ese es el secreto de la longevidad.

Inés, entre una de las monjas que trabajan de cuidadoras y la alcaldesa / Levante-EMV