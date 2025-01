El director de cinema Sergi Miralles serà el pregoner del Carnestoltes de Pego

Un pregó de cinema. El director de cinema i guanyador de diversos guardons per la pel·licula “L’Avia i el foraster”, el pegolí Sergi Miralles, ha sigut l’elegit per l’Associació Atzaïla per a fer de pregoner del Carnestoltes de Pego. El día del pregó será el divendres 21 febrer, i será el tret d’eixida de la trilogía festiva pegolina, amb la baixada del Bullent el día 22, el Carnestoltes el día 1 de març i la Pinyata el dissabte 7 de març.

L’associació cultural Atzaïla que porta anys impulsant un nou model de carnestoltes, més cultural, més amable i més integrador, aquest any ha preparat un seguit d’activitats per a donar inici a la festa més emblemática de la vila de Pego, i anima a tot el poble a participar activament i gaudir amb la festa.

Gran dia del pregó

La programación del pregó, organitzada per Atzaïla amb la col.laboració de l'ajuntament i l'Escola municipal de Teatre, entre altres, és la següent: