Los jabalíes se apoderan del acantilado del Cap de la Nau de Xàbia

Funambulistas. Los jabalíes han dejado de ser animales huidizos. Salen a plena luz del día. No se asustan por nada. Y no tienen ni pizca de vértigo. Esta tarde tres robustos y enormes jabalíes se han apoderado del acantilado del Cap de la Nau de Xàbia. Hozaban tan panchos en el tramo del mirador que está junto al faro. Hociqueaban y gruñían. Ahora no hay muchos turistas. Alguno se ha dejado caer por allí y ha salido despavorido. Estos animales impresionan. Y si te los encuentras en el acantilado todavía la cosa pinta más negra. Solo falta que te acorralen en el abismo.

Los jabalíes, en el tramo del mirador que linda con el faro del Cap de la Nau / A. P. F.

Los jabalíes escarbaban en el filo de este cortado de cien metros de altura. Es el acantilado más imponente de Xàbia. Y allí ya reinan estos animales. Aquí abundan los gatos. Una vecina que les llevaba comida también ha preferido dejarlo para otro día. Temía que los jabalíes se fueran a por la comida gatuna y a por ella.

Alfons Padilla

Plaga de jabalíes

Los jabalíes merodean aquí y allá. Lo mismo se les puede ver por las noches adentrándose en las calles de las urbanizaciones y los cascos urbanos que a pleno día escarbando en las bolsas de basura que los incívicos dejan fuera de los contenedores de basura. También irrumpen en los jardines de los chalés y beben agua en las piscinas. Su proliferación ya pasa del castaño oscuro (color de su pelaje). Es un problema de dimensión comarcal. Esta misma semana un jabalí se ha colado en los terrenos de la residencia de mayores de Santa Llúcia de Dénia.