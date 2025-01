La coctelería se pone de moda en Valencia

En los últimos años, la coctelería ha experimentado un auge sin precedentes en España, y Valencia no ha sido la excepción. Esta tendencia, que combina creatividad, artesanía y cultura, ha convertido a la ciudad en un referente para los amantes de los cócteles y las experiencias gastronómicas sofisticadas. Cada vez más locales se suman a esta revolución, apostando por innovadoras cartas de bebidas y ambientes exclusivos que celebran el arte de la mixología.

Valencia, conocida por su riqueza cultural y culinaria, se está consolidando también como un epicentro de la coctelería en España. La ciudad alberga espacios únicos donde los cócteles no solo se beben, sino que también se viven como una experiencia sensorial completa. Este movimiento está atrayendo tanto a locales como a turistas en busca de propuestas únicas que combinen sabores originales, ingredientes de alta calidad y técnicas innovadoras.

Cada cóctel servido en The Banker’s Bar es una obra maestra / Levante-EMV

En este contexto, The Banker’s Bar, situado en Estimar Valencia, se ha posicionado como uno de los espacios más destacados de la ciudad. Este elegante bar ofrece una propuesta que aúna tradición y modernidad, gracias a una carta diseñada por Patxi Troitiño, uno de los bartenders más reputados de España. Troitiño ha creado una selección de cocteles que exploran nuevas fronteras del sabor, integrando ingredientes locales y técnicas de mixología de vanguardia.

Grandes profesionales de la coctelería / Levante-EMV

La ejecución diaria de esta ambiciosa propuesta está en manos de Leandro Castiello, un profesional con amplia experiencia en el sector, quien garantiza que cada cóctel servido en The Banker’s Bar sea una obra maestra. Desde clásicos reinventados hasta creaciones originales, la carta de cócteles sorprende a los comensales con combinaciones exquisitas y presentaciones que cautivan a primera vista.

Una carta que celebra la creatividad y la calidad

Entre las propuestas más destacadas del menú se encuentran el “D’Or xata”, un coctel muy llamativo ya que utiliza horchata de Alboraya para su elaboración, y el “H2o vlc”, que captura los sabores frescos y cítricos característicos de la región. Además, la carta incluye opciones sin alcohol, diseñadas con el mismo nivel de detalle y sofisticación, lo que asegura que todos los visitantes puedan disfrutar de una experiencia inolvidable.

La originalidad de los cócteles / Levante-EMV

Con su atmósfera sofisticada, atención al detalle y una ubicación privilegiada en el corazón de Valencia, The Banker’s Bar no solo se ha convertido en un destino obligado para los amantes de la coctelería, sino también en un símbolo del crecimiento de la cultura de los cócteles en la ciudad. En un momento en el que la coctelería está más de moda que nunca, Valencia tiene mucho que ofrecer, y The Banker’s Bar es sin duda uno de los mejores exponentes de esta tendencia.

