L'exposició del ninot de les Falles de Dénia inaugurarà l'anhelat Museu de la Festa

El programa de Falles de Dénia arriba amb una novetat especial per al món faller i fester de Dénia: l’exposició del ninot inaugurarà el nou i anhelat Museu de la Festa, en l’Avinguda d’Alacant, el dissabte 22 de febrer.

Per al president de la Junta Local Fallera, Jaume Bertomeu, “estem en un moment molt il·lusionant amb la inauguració per fi d’un espai digne per a les falles i les festes de Dénia, reclamat històricament pel col·lectiu faller de la ciutat”.

Eixe 22 de febrer la cercavila que anirà al nou museu fester començarà en la nova plaça del coret de Dénia (carrer Marqués de Campo), la plaça Maria Hervàs.

Entre les novetats del programa es troba també l’eliminació dels torns de pleitesía per la vesprada, el que permetrà avançar l’hora de l’entrega dels premis de les falles grans.

Jaume Bertomeu ha agraït el compromís i el treball de les comissions falleres de Dénia, que continuen demostrant, any rere any, per què les falles de Dénia són un exemple allà on van.

Programació de les Falles de Dénia 2025

Dijous, 13 de febrer

19 hores

Inauguració dels casals fallers.

19.30 hores

Visita del jurat qualificador als casals que participen en el premi de casals engalanats.

Divendres 14 de febrer

19.45 hores

Concentració de les comissions falleres, Junta Local Fallera, falleres majors de Dénia i corts d’honor a la plaça de la Constitució.

20.00 hores

Visita de les falleres majors de Dénia, corts d’honor, Junta Local Fallera i comissions als casals de les falles Centro, Port Rotes, Diana, Saladar i Paris Pedrera i bans fallers.

Dissabte, 15 de febrer

18.15 hores

Concentració de les comissions falleres, Junta Local Fallera, falleres majors de Dénia i corts d’honor al carrer Federico Garcia Lorca.

18.30 hores

Visita de les falleres majors de Dénia, corts d’honor, Junta Local Fallera i comissions als casals de les falles, Camp Roig, Campaments, Oeste, Darrere del Castell, Les Roques i Baix la Mar, i bans fallers.

Divendres, 21 de febrer

Recepció Ninots participants en el lloc de l’Exposició,

Divendres 16 de 10:30 a 13:00 hores i de 16:00 a 19:00 hores.

09.45 a 13.30 hores i de 16.45 a 20.30 hores

Donació solidària fallera de sang

Lloc: Llunàtics

Dissabte, 22 de febrer

17:45 hores

Concentració dels càrrecs fallers de 2025 davant la plaça Maria Hervás.

18.00 hores

Cercavila fins al lloc de l’Exposició.

18.30 hores

Inauguració de l’Exposició del Ninot 2025.

Es podrà visitar fins al 9 de març.

Lloc: Museu Fester

20.00 hores

Crida de les falleres majors 2025, Carla Puerto Pla i Laura Ramón Candel, i pregó a càrrec de Maria Jiménez Vinaroz.

Lloc: Plaça de la Constitució

21.30 hores

Gala Fallera amb el lliurament del distintiu de fallers exemplars 2025, a i de les recompenses de la JLF.

Lloc: Sala Multiespai l’Androna

Diumenge, 23 de febrer

18.30 hores

Gala fallera infantil amb el lliurament de recompenses de la JLF i JCF.

Abans, actuació. Al finalitzar l’acte, berenar per als xiquets assistents.

Lloc: a determinar

Dissabte, 1 de març

13.00 hores

Dinar de germanor, i lliurament dels premis següents:

Millor ban faller, patrocinat per Catering Canela

Millor presentacions falleres patrocinat per Ibrolux.

Millor aparadors patrocinat Apliaciones Malonda

Millor presentadors.

Millor Mantenidors.

Ninot indultat patrocinat per Mark Petrie Correduria de seguros

Ninot indultat infantil patrocinat per Aplicaciones Malonda

Lloc: Torrecremada.

De l’1 al 14 de març

14 hores

Tir de carcasses anunciadores.

Diumenge 9 de març

Últim dia de l’Exposició del Ninot.

Dimarts 11 fins al diumenge 16 de març

“Plantà” de les falles.

Divendres, 14 de març

20 hores

Primera Nit d’albades a les falleres majors de Dénia i a les falleres majors dels districtes fallers de la ciutat, amb l’ordre següent:

• Falleres majors de Dénia – Plaça de la Constitució

• Falla les Roques

• Falla Oeste

• Falla Campaments

• Falla Darrere del Castell

• Falla Baix la Mar

Dissabte, 15 de març.

10 hores

Esmorzar en les demarcacions falleres.

14 hores

Tir de carcasses anunciadores i dinars de la “plantà” als barris fallers.

20 hores

Segona Nit d’albades a les falleres majors de les comissions falleres de la ciutat, amb l’ordre següent:

• Falla Camp Roig

• Falla París-Pedrera

• Falla Saladar

• Falla Diana

• Falla Port Rotes

• Falla Centro

Diumenge, 16 de març.

8 hores

“Plantà” dels monuments fallers en els diferents districtes de la ciutat.

10 hores

Esmorzar en tots els districtes fallers.

12.30 hores

“Plantà” de la falla de la Junta Local Fallera.

Lloc: Plaça del Consell.

14 hores

Tir de carcasses anunciadores i dinars de “plantà”.

18 hores

Visita de cortesia de les falleres majors de Dénia, corts d’honor i Junta Local Fallera a tots els districtes fallers amb l’ordre següent:

• Falla Les Roques

• Falla Baix la Mar

• Falla Darrere del Castell

• Falla Campaments

• Falla Oeste

• Falla Camp Roig

• Falla París-Pedrera

• Falla Saladar

• Falla Diana

• Falla Port Rotes

• Falla Centro

21 hores

Sopar de “plantà”.

22 hores

Dispar coets anunciadors Nit de la Plantà.

Dilluns, 17 de març

7:00 hores

“Despertà” en tots els districtes fallers.

8.00 hores

Visita del jurat qualificador a les diferents falles.

9 hores

Visita dels jurats de la resta de premis fallers.

10 hores

Inici recorregut del jurat qualificador del Premi Luís Francisco Carrió a la millor crítica local, patrocinat per Canfali Marina Alta

Recollida de falleres i cercaviles en tots els districtes fallers.

10.15 hores

Concentració de totes les comissions a la plaça de la Constitució.

10.30 hores

Acte d’homenatge a les falleres majors de Dénia i a les falleres majors de Les Roques, Oeste, Campaments, Darrere del Castell i Baix la Mar.

13 hores

Lliurament de premis de les falles infantils 2025.

- Secció primera infantil.

- Premi Tomás Chiner a l’Enginy i Gràcia secció primera infantil, patrocinat per

CTL Prints.

- Secció especial infantil.

- Premi Manuel Marco a l’Enginy i Gràcia secció especial infantil, patrocinat per Desindi Control de plagas

- Millor pintura de falla infantil, patrocinat per Juanma Lopez pinturas y aplicaciones.

- Banderí a la millor falla infantil de Dénia.

- Pepe Simó al ninot indultat infantil 2025 patrocinat per Aplicaciones Malonda

14 hores

“Mascletaes” en les diferents demarcacions falleres.

20.00 hores

Lliurament de premis de les falles grans 2025.

- Secció primera.

- Premi Tomás Chiner a l’Enginy i Gràcia secció primera, patrocinat per Smart &

Project

- Secció especial.

- Premi Manuel Marco a l’Enginy i Gràcia secció especial, patrocinat per L’Androna Multiespai.

- Banderí a la millor falla de Dénia.

Altres premis:

- Promoció de la igualtat entre dones i hòmens, patrocinat per Regidoria d´Igualitat.

- Promoció de la diversitat, patrocinat per Regidoria d’Igualtat

- Pepe Simó al ninot indultat 2025 patrocinat per Mark Petrie Correduria de Seguros

- Promoció del valencià, patrocinat per Departament de Normalització Lingüística

- Millor crítica turística, patrocinat per Regidoria de Turisme

- Millor crítica mediambiental i gestió de residus, patrocinat per Regidoria de Medi Ambient

- Luis Francisco Carrió a la millor crítica local, patrocinat per Canfali Marina Alta

- José Vicente Negre a l’activitat fallera patrocinat per Comissió Festes de la Mare de Déu.

- Risc, patrocinat per Espabrook Bisquert Molines Correduria de Seguros.

- L’ornamentació patrocinat per Casas Rurales Marineta Casiana i Montgó en Riopa.

- Sacabutx a la millor crítica fallera patrocinat per La Cuina de Pepa

- Millor pintura de falla patrocinat per Juanma Lopez pinturas y aplicaciones.

- Millor llibre de falla. Patrocina Regidoria de Cultura.

- Casal engalanat. Patrocina Regidoria de Festes.

-Cor faller a la comissió més solidària en la donació de sang. Patrocina Regidoria de Sanitat

23:00 hores

Revetles en les diferents demarcacions falleres.

Dimarts, 18 de març

7 hores

“Despertà” en tots els districtes fallers.

11.15 hores

Concentració de totes les comissions en el carrer Federico Garcia Lorca

11.30 hores

Acte d’homenatge a les falleres majors de Nou Camp Roig, Paris Pedrera, Saladar, Diana, Port Rotes i Centro.

14 hores

“Mascletades” en les demarcacions falleres.

20.30 hores

“Mascletà”

Lloc: Plaça Jaume I

23 hores

Revetles en les diferents demarcacions falleres.

Dimecres, 19 de març. Dia de Sant Josep.

7 hores

“Despertà” en tots els districtes fallers.

8 hores

“Despertà” infantil.

10 hores

Cercaviles en les diferents demarcacions falleres.

11 hores

Missa en honor a Sant Josep a l'església de l’Assumpció.

11.00 hores

Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats.

Itinerari: carrers del Marqués de Campo, Diana, Magallanes i plaça del Convent.

14.30 hores

“Mascletades” en els districtes fallers.

18 hores

Cercaviles en les diferents demarcacions falleres.

19 hores

Recepció de les presidències de l'exercici 2025/26.

Lloc: Plaça de la Constitució.

“ CREMÀ” DE LES FALLES

20 hores

“Cremà” de la falla de la Junta Local Fallera. Plaça del Consell.

Falles infantils

20.30 hores: “Cremà” de les falles infantils de la Secció Primera excepte la del primer premi.

21 hores: “Cremà” de la falla infantil guanyadora de la Secció Primera i falles infantils de la Secció Especial excepte el 1r premi.

21.30 hores: “Cremà” de la falla infantil guanyadora de la Secció Especial.

Falles grans de la secció primera

22.30 hores

“Cremà” de les falles guanyadores del 7é i 6é premi.

23 hores

“Cremà” de les falles guanyadores del 5é i 4t premi.

23.30 hores

“Cremà” de la falles guanyadores del 3r i 2n premi.

23.45 hores

“Cremà” de la falla guanyadora del 1r premi.

Falles grans de la secció especial

00.30 hores

“Cremà” de les falles guanyadores del 4t i 3r premi.

01.15 hores

“Cremà” de la falla guanyadora del 2n premi.

01.30 hores

“Cremà” de la falla guanyadora del 1r premi.

