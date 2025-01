Xàbia y el prodigio: el azul infinito y la histórica "tosca"

Xàbia es el primer amor. Xàbia es también la infancia. Está claro que su paisaje infinitamente azul («el gran azul» ha sido el lema de la última campaña promocional) cautiva. Pero la singularidad turística de este pueblo es más difícil de explicar. Xàbia crea apego. Los visitantes no se sienten turistas, sino que, de alguna forma, desarrollan un vínculo afectivo con los paisajes, la historia y, sobre todo, con los vecinos y vecinas.

Los xabieros son de natural hospitalarios y acogedores. Las familias que eligen Xàbia como segunda residencia (segunda porque es la de vacaciones, pero primera en felicidad y en momentos inolvidables) están aquí en casa. Se declaran xabieros. Los hijos y nietos de esas familias no conciben un lugar mejor para pasar los veranos (y los inviernos y las primaveras y los otoños). El éxito del «modelo Xàbia» es el turismo familiar.

Es ese apasionado enamoramiento el que induce este municipio genuinamente mediterráneo. Hay, quizás, una especie de bautismo xabiero, el de «la nit de Sant Joan». Quienes saltan «els focs» que se prenden en el centro histórico en esa mágica noche, la del solsticio de verano, ya son vecinos de «soca-rel».

Xàbia reivindica esa esencia, reivindica ese turismo familiar que encarna todo lo bueno del turismo:pasión por un territorio, sostenibilidad, respeto por la cultura, amistad, admiración por los hosteleros, comerciantes y artesanos locales... Ese modelo es justo lo contrario al turismo de paso y postureo y, a veces, también incívico.

El turismo familiar es una forma de entender las vacaciones. No alude solo a las familias. También define a los visitantes que generan lazos saludables y estrechos, lazos familiares con un pueblo. A todos esos turistas que, cuando descubren Xàbia, piensan «éste es un lugar en el que me imagino viviendo para siempre, en el que me siento como en casa» se les puede incluir en ese segmento que define la identidad turística de este pueblo.

La incandescencia del amanecer

Y esa Xàbia del arraigo es también la del arrebatador paisaje y la historia que ha dejado su impronta en la bellísima arquitectura de la piedra «tosca». El azul es aquí distinto a todos. El límpido y transparente horizonte regala todos los matices del intenso azul. Los amaneceres (cada vez hay más madrugadores que los disfrutan) son sobrecogedores. El cielo llamea. Los tonos violetas, naranjas y rojos espejean en el mar. Un pueblo que despierta con esa incandescencia enamora a la fuerza.

El patrimonio histórico y cultural de Xàbia es extraordinario. La iglesia gótica de Sant Bertomeu, el centro histórico, la iglesia de vanguardia del puerto (influenciada por Le Corbusier y Niemeyer), los riuraus, ermitas tan pintorescas como las del Pòpul o Santa Llúcia merecen una visita. La bahía del Portitxol ha deparado hallazgos fascinantes (el «tesoro» de monedas de oro de época romana). Y también hay manifestaciones culturales originalísimas como el «Escacs Vivents». La primera representación tuvo lugar en 1996, el año que las fiestas de Loreto cumplían el centenario. Hoy este espectáculo que combina ajedrez, teatro, danza, música y compromiso medioambiental y social es un gran ejemplo de dinamismo artístico. El Ajedrez Viviente cuenta con la distinción de fiesta de interés turístico nacional.