Del Verger a Ítaca: primera encesa pels drets humans en la Torre dels Ducs de Medinaceli

Aquest dissabte al matí, El Verger va ser testimoni d’un acte històric, en què l’associació Espai de Música Jove del Verger es va sumar per primer cop a la iniciativa Encesa de Torres, Talaies i Talaiots de la Mediterrània 2025, un esdeveniment solidari i de conscienciació sobre els drets humans a la regió del Mediterrani.

L'acte va tindre lloc a la Plaça de l'Església / Levante-EMV

L’acte es va celebrar a la Plaça de l’Església, on es troba la Torre dels Duc de Medinacelli, símbol patrimonial del municipi. El públic present va poder gaudir de la lectura del manifest, una crida a la solidaritat, la dignitat i el respecte pels drets de les persones migrants que travessen el Mediterrani fugint de la desesperació. Aquesta lectura va posar de manifest el compromís del poble del Verger amb les causes humanitàries.

L’emoció va continuar amb la interpretació de “Viatge a Ítaca” de Lluís Llach per part del Cor de l’Espai de Música Jove del Verger, que va donar un toc musical profundament emotiu a l’acte. La interpretació va ressonar com un homenatge a totes aquelles persones que lluiten per una vida millor i com una crida a la unió i la convivència pacífica.

L’esdeveniment va comptar amb la presència d’importants autoritats locals i va atraure un públic sensibilitzat amb la defensa dels drets humans i la protecció del patrimoni cultural, que es va sumar a la causa amb una forta implicació.

Resistència i esperança

Aquesta encesa simbòlica és una de les més de 100 torres il·luminades al voltant del Mediterrani en una acció conjunta, amb la participació de més de 40 punts de llum als territoris de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya del Nord, com a símbol de resistència i esperança per als drets humans.

L'Encesa de Torres de la Mediterrània 2025 continua el seu recorregut, i el Verger ha marcat el seu compromís amb aquesta causa global, un primer pas que es recordarà en el marc del seu 25è aniversari.