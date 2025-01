¿Se vende la histórica Casa del Cable de Xàbia?

"Se vende sala de exposiciones. 760 m2". Razón: inmobiliaria Fauser. Pero la histórica Casa del Cable de Xàbia es más que una sala de exposiciones. Fue la primera estación telegráfica que unió mediante cable submarino (113 kilómetros de cable, nada menos) la Península y las Baleares. Y eso ocurrió en 1860. Los carteles de "se vende" sorprenden. Meten el dedo en la llaga y ponen en el escaparate el problema de la vivienda por las nubes en Xàbia. El contacto es un número de wasap. Del telégrafo, al wasap. Y de la historia, al boyante mercado inmobiliario.

Una inmobiliaria, dos inmobiliarias, tres inmobiliarias... veinte inmobiliarias. En el núcleo del Puerto de Xàbia (Duanes de la Mar), núcleo en cuya fachada marítima está la Casa del Cable, el negocio que triunfa absolutamente es el de las inmobiliarias. Salen de debajo de las piedras.

No, no se vende

No, la Casa del Cable no se vende. Es una sala de exposiciones municipal. No se puede vender de ninguna manera. Está en el paseo marítimo de la Marina Española. Eso sí, un local vale aquí un potosí.

Esto es arte. Y el arte, el arte social, provoca y azuza el debate. El artista Pedro Faus inaugura mañana en esta sala su exposición "Se vende. Se Alquila". El reclamo en el escaparate de la Casa del Cable invita a entrar y a reflexionar sobre uno de los problemas más acuciantes de Xàbia. Es imposible encontrar una vivienda de alquiler o de compra a precio asequible. Los jóvenes y las familias se ven abocados a marcharse a otros pueblos. Xàbia se ha convertido en un pueblo de ricachones.

Otra imagen de la sala de exposiciones situada en el paseo marítimo de Xàbia / A. P. F.

Pedro Faus, en la explicación de la muestra, advierte de que colocar carteles de "se vende" o "se alquila" en espacios públicos como casas de cultura, museos, esculturas... atrapa la atención de los espectadores. Saca de la invisibilidad esos lugares. En Xàbia, hay carteles de inmobiliarias a diestro y siniestro.

Esta exposición es absolutamente oportuna. El artista da en el clavo. No, la Casa del Cable no se vende. Estos carteles avivan un debate necesario, urgente, el de la vivienda y el de la construcción imparable de chalés y apartamentos que solo están al alcance de clientes con posibles, con muchos posibles.