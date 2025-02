El Consell reprende a Xàbia por denegar licencias con un plan estructural que no existe

Xàbia, en la encrucijada urbanística. El plan general en vigor es de 1990. En su momento fue moderno. Ahora está desfasado. Se aviene mal con los nuevos tiempos de sostenibilidad y de completar los núcleos urbanos y no desperdigar la construcción aquí y allá. Mientras, el nuevo plan estructural, que protegía 10 millones de metros cuadrados ahora urbanizables, no sale adelante. Se empezó a tramitar hace 15 años. En julio de 2023, el órgano ambiental de la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio reclamó por segunda vez al consistorio que completara el expediente ambiental. Ya no se supo más. «El ayuntamiento no ha instado la aprobación definitiva autonómica», revela la conselleria.

Por tanto, el plan estructural no existe. Y la conselleria, tras la insistencia del Cercle Empresarial de la Marina Alta y de la Asociación de Promotores Turísticos (lograron que el Síndic de Greuges iniciara una investigación dado que la conselleria no contestaba), le canta las cuarenta al ayuntamiento. El rapapolvo es para echarse a temblar. La conselleria recuerda que, en su día, ya avisó al Ayuntamiento de Dénia, que hoy ya tiene aprobado con todas las de la ley su plan estructural, que denegar licencias y programas urbanísticos con un planeamiento en tramitación era cambiar las reglas mediante un trampantojo».

El nuevo planeamiento se empezó a tramitar hace 15 años y aún no está aprobado

La conselleria avisa a Xàbia de que está en la misma tesitura que estuvo Dénia y que tumbar planes urbanísticos con el argumento de que comprometen el nuevo plan estructural contraviene la seguridad jurídica, colisiona con la libre competencia, es desviación de poder y una invasión de competencias de la Generalitat y puede abocar al ayuntamiento a responsabilidad patrimonial y a pagar indemnizaciones. El consistorio, viene a advertir la conselleria, juega con fuego.

Un representante de la Asociación de Promotores Turísticos ya intentó en el último Consell d’Urbanisme que se abordara la reprimenda de la conselleria al ayuntamiento y se dejara claro que la realidad urbanística actual de Xàbia es que el único planeamiento vigente se aprobó hace 35 años, cuando eso de la sostenibilidad o los riesgos de ocupar territorio a mansalva (inundaciones o incendios) no se barruntaban. Pero aquel Consell d’Urbanisme ya fue de tralla (se debatió, por ejemplo, el proyecto de la macroplanta solar, rechazada luego por el pleno) como para abrir más frentes.

La conselleria, en concreto el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación ambiental, avisa de que el consistorio se arriesga a que la Generalitat le aplique un «155» (no el artículo de la Constitución, sino el de la Ley de Régimen Local). El Consell podría tomar «medidas de reacción» si constata que la entidad local está infringiendo el ordenamiento jurídico o arrogándose competencias autonómicas.

El gobierno local sostiene que desarrollar más suelo urbanizable agrava el colapso de los servicios; cientos de chalés carecen de alcantarillado

Los promotores interpretan que la conselleria da vía libre a que se reactive el urbanismo de PAI y de mancha de aceite (urbanizaciones y chalés por doquier) que consagró el PGOU de 1990. El plan estructural cambiaba el modelo. El nuevo paradigma era el de terminar los barrios.

Suelo urbano y construcción como un tiro

El actual gobierno local (PP, Cpj y Vox) quita hierro a esta polémica. Señala que en Xàbia hay una buena porción de suelo urbano y que meterse ahora a desarrollar el urbanizable supone colapsar todavía más los servicios. Uno de los grandes problemas es que aún hay la tira (cientos) de chalés con fosas sépticas. Sin alcantarillado, expandir más la construcción, que, por otra parte, va como un tiro en Xàbia, es pelín temerario.

Y hay una diferencia importante respecto a Dénia. El gobierno local del PSPV remó y remó hasta que consiguió, antes de las elecciones, que el Consell aprobara su plan estructural. En Xàbia, en cambio, el nuevo planeamiento lo tramitaron los socialistas, pero ahora, con el tripartito de derechas, está empantanado. Y existe el riesgo real de que caduque.