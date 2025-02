Pedreguer aprova per unanimitat la primera ordenança per l’abolició de la prostitució

El ple de l'Ajuntament de Pedreguer ha aprovat per unanimitat la primera ordenança municipal per a l’abolició de la prostitució, un document pioner al municipi que reforça la coordinació dels recursos, evita la revictimització de les dones víctimes i adapta la intervenció a la realitat local. Aquesta ordenança suposa una eina fonamental per establir un marc d’actuació clar en la lluita contra l’explotació sexual, garantint una resposta coordinada i efectiva per part de les institucions i recursos municipals.

L’ordenança ha estat fruit d’un treball col·lectiu en què han participat diferents agents municipals, incloent la Policia Local, la Regidoria d’Igualtat i altres serveis socials i institucionals. El document es basa en el model de Conselleria, però introdueix modificacions per garantir una aplicació més efectiva a Pedreguer i ajustar-se millor a la realitat local.

Entre els aspectes més destacats hi ha l’article 6, que posa èmfasi en la necessitat de coordinació entre els recursos i en la protecció de les dones en situació de prostitució i explotació sexual, assegurant que no es vegen revictimitzades en el procés. Així mateix, s’ha reforçat el règim sancionador a l’article 7 i s’ha apostat per la implementació d’un pla municipal de treball pràctic i aplicable en l’àmbit local.

Jornades per l'abolició de la prostitució

Aquesta ordenança s’emmarca dins del compromís de l’Ajuntament de Pedreguer per impulsar accions que consciencien sobre la violència exercida contra les dones en situació de prostitució i la necessitat d’abordar aquesta realitat des d’una perspectiva abolicionista. En aquest sentit, des de fa anys, el municipi organitza jornades per debatre i reflexionar sobre aquesta problemàtica. La pròxima edició, que serà la quarta, tindrà lloc el 5 d’abril i comptarà amb la presència de la filòsofa Mónica Alario, autora del llibre “Política sexual de la pornografia”. En els pròxims mesos es confirmaran altres ponències i es publicarà el cartell definitiu de l’esdeveniment.

Amb l’aprovació d’aquesta ordenança i la continuïtat d’aquestes jornades de sensibilització, Pedreguer fa un pas ferm cap a l’abolició de la prostitució, reafirmant el seu compromís en la lluita contra l’explotació sexual i en la protecció dels drets de les dones.