Acabada y sin abrir: el PSPV fuerza un pleno extraordinario para saber qué pasa con la piscina cubierta de Xàbia

Acabada y sin abrir. Un misterio. Primero se dijo que perdía agua. Ahora ya no se sabe qué pasa con la anhelada piscina cubierta de Xàbia. El ayuntamiento recepcionó la instalación el pasado mes de abril. En teoría, se podía abrir de un día para otro. Pero no. Había deficiencias. Pero, a estas alturas, el chapuzón se retrasa. La piscina sigue cerrada y no se avanza una posible fecha de apertura.

De ahí que el PSPV, en la oposición, haya forzado la convocatoria de un pleno extraordinario para que el gobierno local (PP, CpJ y Vox) explique qué demonios pasa con esa piscina que ha costado nada menos que 6 millones de euros. Los socialistas advierten de que llevan meses pidiendo los informes que enumeren las supuestas deficiencias. Aseguran que el gobierno local da la callada por respuesta. De los informes, no saben nada.

El portavoz socialista José Chulvi y los concejales que han firmado la convocatoria de pleno extraordinario / Levante-EMV

“Primero eran unas supuestas filtraciones que nadie explicaba, luego un par de duchas que no tragaban bien, pero la verdadera razón de por qué el gobierno local no es capaz de abrir la piscina a los vecinos y vecinas de Xàbia seguimos sin saberla. Además, cada vez que hemos pedido documentación nos hemos encontrado con demora, secretismo y verdades a medias. Por eso, como grupo mayoritario en el ayuntamiento, hemos decidido forzar un debate público en forma de pleno extraordinario”.

La piscina fue un compromiso incumplido con el pueblo de Xàbia por los gobiernos populares desde 2007. Entonces la Generalitat y el ayuntamiento firmaron un convenio por el que la primera administración construía la piscina y la segunda el Trinquet municipal. El consistorio cumplió. El Consell olvidó su parte. Fue cuando llegó Ximo Puig a la presidencia de la Generalitat y era alcalde José Chulvi que se desbloqueó el proyecto.

El posible deterioro al estar la instalación sin uso

Los socialistas advierten de que lo grave es que, mientras no se abra y no se aclare la forma de gestión (el anterior concejal de Deportes, Alberto Tur, del PSPV, dejó preparado el modelo de funcionamiento), los vecinos no pueden hacer largos y la instalación, al estar cerrada, se deteriora por falta de uso. Los largos no llegan y la espera se hace larga. La piscina es un misterio.