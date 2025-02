Adiós al atajo: hacen más seguro el desvío de la N-332 a Xàbia

Atajar no es siempre una buena idea. Numerosos conductores que venían desde Pedreguer por la CV-732 seguían rectos y, en lugar incorporarse a la N-332 en el cruce (a veces hay que tener paciencia, ya que la nacional es un río de coches), tiraban por el camino del polígono Plans de Gata e iban derechos a la curva del desvío a la CV-732, la carretera que lleva a Xàbia. Incorporarse ahí, en plena curva, a la carretera sí era peligrosísimo. Y más como venían los coches que se desvían a Xàbia, embalados.

Esa trampilla, esa maniobra de riesgo, ya no es posible. El atajo se ha anulado con barreras de hormigón new jersey. Este camino que va por detrás del polígono es ahora un "cul de sac". La seguridad viaria también pasa por eliminar atajos que eran auténticos puntos negros, atajos con los que no se acorta nada, sino que lo único que se gana son disgustos.

Los bolardos colocados en el desvío de la N-332 a Xàbia / A. P. F.

Bolardos y límite de velocidad

Además, ahora se han colocado bolardos de plástico en los extremos del desvío de la N-332 hacia Xàbia. Los bolardos están en la curva que lleva al puente. Dan la sensación de que la carretera se estrecha. Los conductores frenan instintivamente. Antes entraban a toda mecha. El límite de velocidad es de 40 km/h. Y más de un conductor siguió recto en la curva. Los bolardos dan seguridad a este desvío de la N-332 a la CV-734, la carretera que lleva a Xàbia. Es un tramo de muchísimo tráfico.

Las obras que se han realizado ahora en este desvío también han mejorado el drenaje de las aguas pluviales. Antes, cuando llovía con intensidad, se acumulaba aquí mucha agua.

Es en este punto de la trama viaria donde, metro arriba, metro abajo, se creará la tercera salida directa de la AP-7 en la Marina Alta, la que dará acceso directo a Xàbia y Gata de Gorgos. El Gobierno ya ha adjudicado por un millón de euros la redacción del proyecto.