Xàbia deja de la noche a la mañana sin contenedores de basura a cientos de vecinos del Montgó

"Solución" drástica. El Ayuntamiento de Xàbia y la empresa de recogida de basura han desmantelado de un día para otro un "punto verde" (espacio de contenedores de recogida selectiva de residuos) situado en la carretera de Jesús Pobre y en el aparcamiento del supermercado la Ermita. Estos contenedores tenían un gran uso. De hecho, los utilizaban cientos de vecinos de los chalés del Montgó (muchos de estos residentes viven en Xàbia todo el año). Estos vecinos se han topado, de la noche a la mañana, con vallas allí donde siempre han tirado la basura. Mientras que todos los pueblos dan facilidades para separar los residuos y reciclar, en Xàbia se retira un "punto verde" que llevaba muchos años funcionando y se aboca a los residentes a buscarse la vida. Eso sí, fuentes municipales han asegurado que ahora se ha reforzado la recogida en los espacios de contenedores próximos para evitar que la basura se acumule y desborde.

Los propietarios del supermercado la Ermita fueron este viernes los primeros sorprendidos cuando vieron que el concejal de Servicios, Juanjo García, había tomado la decisión más inesperada, desmantelar este "punto verde". El ayuntamiento y la empresa de basura se llevaron los contenedores (de plástico, envases, de residuos orgánicos, de aceite..., así como dos bañeras para restos de jardinería y enseres). Luego colocaron vallas para impedir que los vecinos, desconcertados, arrojaran la basura en el suelo. El concejal y el inspector les preguntaron a los dueños del supermercado que qué querían que hicieran con el muro de piedra que separaba los contenedores de la carretera, que si querían que lo demolieran.

Y de piedra se quedaron los dos jóvenes propietarios (se hicieron cargo de este negocio hace 5 años). No esperaban para nada que el consistorio actuara a la tremenda y renunciara sin más a la opción que parecía más fácil, la de firmar un contrato de alquiler (el terreno es privado y pertenece al supermercado) y resolver así un problema que se arrastra desde hace tiempo.

Un año sin pagar ni un euro por ocupar un suelo privado

Ana Moya, que es propietaria del supermercado, explicó este viernes, todavía atónita por la repentina retirada de los contenedores, que llevan más de un año detrás del ayuntamiento para que pague el alquiler y lo normalice con un contrato. Asegura que les han dado largas. Se pasaban la pelota de un técnico a un inspector y luego a otro funcionario. Finalmente, este pasado mes de enero, lograron reunirse con la abogada municipal y sondearon la posibilidad de llegar a un acuerdo como el que estaba vigente en 2016 con los antiguos propietarios. Entonces el ayuntamiento abonaba un arrendamiento anual de 1.600 euros. Pero ya no se supo más. Y los dueños trasladaron al ayuntamiento y a la empresa de basura que las cosas no podían seguir así, que después de un año de no pagar ni un euro ya era hora de resolver este embrollo y que, si el consistorio continuaba sin hacer nada, lo mejor era que retirara los contenedores. Fue un intento de desbloquear la negociación. Pero en el ayuntamiento se lo tomaron al pie de la letra: contenedores fuera.

La propietaria asegura que el concejal de Servicios siempre les ha trasladado que él no tenía ni idea de que este "punto verde" ocupaba un suelo privado y que el ayuntamiento llevaba más de un año sin pagar nada. Afirma que coincidió con ellos en que firmar un contrato de arrendamiento era la mejor opción. Además, se mantenía en uso un "punto verde", el último en el tramo del Montgó que ya linda con Jesús Pobre (Dénia), que da servicio a cientos de chalés, a un hotel abierto recientemente y a restaurantes.

Pero este viernes llegó la sorpresa. El concejal le mostró a los propietarios un plano. Señaló un terreno municipal de la urbanización el Garroferal del Montgó, que también linda con la carretera de Xàbia a Jesús Pobre, y aseveró que en semanas estaría allí montado el nuevo "punto verde". Sin embargo, la agilidad no es precisamente el fuerte del Ayuntamiento de Xàbia.

Respuesta del ayuntamiento

Fuentes del gobierno local (PP, CpJ y Vox) han asegurado que sí, que en dos o tres semanas estará operativo este nuevo espacio de contenedores de basura. Advierten de que al existir tan cerca un terreno municipal los técnicos no avalarían que se firmara un alquiler para mantener los depósitos en un suelo privado. También afirman que se ha reforzado el servicio de recogida de basura en los "puntos verdes" cercanos ya que estos días acudirán a ellos los vecinos del Montgó que se han quedado sin los contenedores de la Ermita.