Día de la mujer: Dénia da visibilidad y reconoce al colectivo de mujeres limpiadoras

Las mujeres que limpian –casas, oficinas, portales, ascensores, bares-, la mayoría de veces en la soledad de estos espacios, sin hablar con nadie, invisibles. Las mujeres que hacen que cuando volvamos a casa o al trabajo todo esté en orden y en condiciones para que podamos seguir con nuestra vida. Todas ellas, las de antes y las de ahora, integran un colectivo feminizado y no reconocido que, este año, el Consell de les Dones de Dénia quiere visibilizar rindiéndoles homenaje con motivo de la celebración del Día de la Mujer. “Las mujeres de cuello blanco, que salieron de los espacios rurales sobre todo a partir de la Segunda República, fueron a las ciudades a servir, a permanecer encerradas en otro ámbito doméstico, servil, cuando no, a realizar labores de cocina, cuidado de niños y mayores, y todo aquello que exigiera la casa”, indica el concejal de Igualdad y Diversidad, Javier Scotto.

“Ninguna lo hizo ni lo hace por placer, sino para ayudar a la economía de su familia y subvenir a sus necesidades, pasando en ocasiones a ser la única fuente de ingresos de la unidad familiar”, añade Scotto.

El alcalde y el concejal de Diversidad, reunidos con las mujeres limpiadoras del Ayuntamiento de Dénia / Levante-EMV

El reconocimiento a las mujeres limpiadoras se celebrará la tarde del viernes 7 de marzo en el Centro Social. Se personalizará en doce mujeres que han prestado y prestan el servicio de limpieza en el Ayuntamiento de Dénia. “Cada una de ellas –señala el concejal- representará a los cientos de mujeres que han trabajado y continúan trabajando en tareas de limpieza en Dénia”. “No dejan de realizar su faena, a cualquier hora y día, muchas sin regularización o alta en la Seguridad Social. En la mayoría de los casos no conocemos su nombre, su situación y su propia historia. Una historia no exenta de discriminación, basada en un anacrónico servilismo y en una profesionalidad y una dedicación no reconocidas”, sentencia.

"Esfuerzo, anonimato y mucha dedicación"

“Por eso, en el Día de la Mujer reconocemos y homenajearemos al colectivo de limpiadoras, a nuestras abuelas, madres, hijas, hermanas y vecinas que friegan, barren, cambian las sábanas, planchan, limpian el polvo y los cristales, vacían cubos o papeleras y con ello sacan adelante la economía familiar con sus manos, esfuerzo, anonimato y mucha generosidad, para que los demás disfrutemos de nuestro tiempo y espacio con orden y limpieza”, explica Scotto.

Este reconocimiento será el acto central de un programa de actos diseñado por la Concejalía de Igualdad y Diversidad que se presentará en breve.