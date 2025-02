El chapuzón de la nueva piscina de Xàbia: 30 duchas y de todas se sale el agua, y posible riesgo sanitario

Alguien no estuvo pendiente y no hay ni una pendiente. Un defecto de calado: en la nueva piscina de Xàbia hay 30 duchas y todas, absolutamente todas, tienen la losa del desagüe plana; el agua se sale e inunda los vestuarios y aseos. La piscina ha costado 6 millones de euros. Los técnicos municipales dijeron el 25 de abril que estaba todo perfecto y el ayuntamiento recepcionó la obra. Pero al día siguiente empezó el chorro de fallos, averías y deficiencias, y van 71. Algunos de estos defectos, han asegurado hoy la alcaldesa, Rosa Cardona, y el concejal de Deportes, Toni Molina, entrañan posible sanitario. "Hasta que no tengamos el control de legionela y el visto bueno de Sanidad no vamos a abrir la piscina. No vamos a jugar con la salud de los vecinos", ha dejado claro Cardona.

Un fallo que es el no va más de la chapuza: la "alcachofa" de la ducha está descentrada / A. P. F.

La alcaldesa, el edil de Deportes y el técnico de Deportes, Paco Castaño, quien está todos los días revisando el funcionamiento de la piscina (y detecta las deficiencias) han guiado hoy a los periodistas (antes han hecho una visita con los portavoces de todos los grupos municipales) por esta instalación que iba a ser un prodigio de modernidad y que, quizá por estar vacía, tiene un aire decadente y una estética pelín antigua. Pero el problema no es si la piscina parece salida de los años 70 (el espacio que será el bar, con las manisas blancas, se asemeja a una cocina demodé). El problema es la cascada de defectos.

La última avería ha sido la de una bomba de calor del sistema que mantiene la temperatura del agua. Ocurrió a finales de diciembre. Si la piscina hubiera estado abierta, se tendría que haber cerrado inmediatamente. "Claro que queremos que funcione y que esté llena de gente. Pero es absurdo abrir una instalación y tenerla que cerrar al día siguiente", ha advertido Cardona.

La alcaldesa observa la bomba del sistema de calor del agua que se estropeó a finales de diciembre / A. P. F.

Hay incluso defectos de traca, dignos de "Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio". En una de las duchas, la "alcachofa", es decir, el grifo fijo, está descentradísimo. Para que el agua te caíga encima te tienes que pegar al panel lateral. Es una ducha de refilón.

Mientras, en la parte subterránea, la de la maquinaria, hay parches de hormigón en las paredes que denotan que allí había una filtración del vaso de la piscina. Todas estas deficiencias están marcadas con un pósit.

Manchurrón en la pared de la parte subterránea de la piscina ocasionado por una filtración / A. P. F.

Pero quizá el fallo más gordo, el que no se arregla así como así (el de las duchas planas también es difícil de apañar), está en el espacio de separación de los vasos de las dos piscinas, la grande y la pequeña. Ahí no hay canaletas para el agua que rebosa. Y hoy, sin que nadie se estuviera bañando y con el agua parada, las piscinas ya se desbordaban. Cuando chapoteen los nadadores, todo el recinto será un inmenso charco. En el proyecto original, sí estaban las canaletas. Pero luego, en los planos, desaparecieron. Y ahora hay un problema importante. La alcaldesa y el concejal de Deportes han insistido en que la normativa indica que el agua de las dos piscinas no se puede mezclar. Ese defecto es de construcción. Rosa Cardona ha explicado que han llegado a encargar una memoria para construir esas canaletas, pero que les han advertido que si tocan la estructura, y esta obra obliga a picar el hormigón, el ayuntamiento perdería la garantía de diez años.

Vista de los dos vasos; entre ellos no hay rebosaderos de agua de separación / A. P. F.

"La piscina hace agua"

La alcaldesa ha sido clara: "La piscina hace agua; al principio era un coladero (las filtraciones)". Ha querido con esta visita que los periodistas transmitan a los vecinos que los defectos son de aúpa y que sería irresponsable hacer lo que pide el PSOE, que es abrir ya la piscina. Ha asegurado que la gestión no es un problema (los socialistas aseguran que no tener contratados los socorristas, aprobados los precios y definido el funcionamiento del día a día son los verdaderos motivos de que la instalación siga cerrada). "Cuando Sanidad nos diga que podemos abrir, lo haremos. Y la piscina será gratis. Luego será Amjasa (la empresa municipal de suministro de agua) la que la gestione. Le hemos encargado los informes de viabilidad. Y, además, nos ahorramos el IVA y el beneficio industrial".

La estética setentera del que será el bar de la piscina / A. P. F.

Rosa Cardona no se explica cómo el 25 de abril los técnicos no vieron ni un defecto y dieron el OK a que el ayuntamiento recepcionara esta instalación y al día siguiente empezaron a salir los fallos en tromba. "No lo entiendo, de verdad. Creo que puede ser falta de implicación", ha sugerido.