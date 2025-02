El feminicidio de Elena en Dénia y la constatación de que los agresores ejercen una violencia “continuada y progresiva”

Dos años y medio de trabajo, de análisis exhaustivo e integral, de tener que respirar hondo al sentir el “asqueo y la repugnancia” ante las agresiones, ante la escalada en esa violencia que los maltratadores ejercen de manera “continuada y progresiva”. Javier Scotto, concejal de Seguridad e Igualdad y Diversidad de Dénia, presenta hoy su libro “La municipalización de la lucha contra la violencia de género. La unidad Artemis de la Policía Local de Dénia”. Ha estudiado 233 casos. El primer análisis, el puramente estadístico, ya desmonta falsedades y bulos. Una conclusión importante es que la violencia machista no está vinculada a la inmigración. El 81,98 % de los agresores son españoles u hombres de origen europeo. La estadística también constata que los maltratadores son reincidentes y que mienten cuando dicen que no van a volver a agredir a sus parejas. Además, uno de cada dos agresores tiene antecedentes policiales o penales por otros delitos. Otro mito que cae es el de relacionar la violencia machista con el consumo de alcohol o estupefacientes. “No es la causa, es la excusa que ponen los maltratadores”, advierte Scotto.

“Este libro es una radiografía de la violencia de género en Dénia. Ayuda a que tengamos una percepción clara y a que se dé una reacción social. No pueden pasarnos desapercibidos los insultos, el ‘no vales para nada’, que escupan a una mujer, que su pareja le controle el dinero, que le pregunte ‘con quién vas’ o que la aísle de su familia”, señala Scotto.

El concejal presta una especial atención al feminicidio de Elena. Ocurrió la noche del 22 de octubre de 2019. Su expareja, Roman, irrumpió de noche en la casa donde vivían ella y su hija de 9 años. Las dos estaban durmiendo. Roman rompió la orden de alejamiento. Trepó hasta el piso con una escalera de aluminio que había comprado el día anterior. Degolló a Elena con un machete de 17,5 centímetros. La mató ante la hija de ella. El asesino cumple una condena de 22 años y medio de cárcel.

El crimen causó gran conmoción en Dénia. Un feminicidio es un caso extremo, desde luego. Pero ocurre. Saca a la luz las grietas en el sistema.

El libro de Javier Scotto contribuye a que la violencia de género trascienda al ámbito público y a que la sociedad local comprenda y tome conciencia de la dimensión de esta lacra.

El concejal realiza una investigación minuciosa y absolutamente rigurosa. También lanza propuestas para mejorar la protección de las mujeres y avanzar en la lucha contra la discriminación y la violencia machista. Es admirable su esfuerzo por sistematizar esa realidad que sí conocen los cuerpos de seguridad y los juzgados, pero que la sociedad (y más ahora que abundan los bulos) no termina de comprender.

Scotto explica que la motivación para estudiar los casos y escribir este libro fue “personal y profesional”. “Siempre he creído en el matriarcado y empatizo con quienes sufren discriminación. Yo también soy víctima del patriarcado. Y, desde el punto de vista profesional, soy abogado y he ejercido de juez interino. He atendido a víctimas de violencia de género y he enjuiciado casos. Ahora estoy en un momento de madurez profesional y podía abordar también esa parte policial, administrativa y de servicio público, la perspectiva desde la seguridad ciudadana. Y con ese bagaje he podido ofrecer una visión integral y municipalista”.

Artemis y la lucha contra la violencia machista

Artemis fue una unidad pionera en la lucha contra la violencia machista. Se puso en marcha el 8 de junio de 2005, cuando era alcaldesa Paqui Viciano. Los 233 casos que ha estudiado a fondo Javier Scotto los diligenció Artemis entre 2016 y 2019. Esta unidad de la Policía Local tuvo funciones de policía judicial hasta marzo de 2022. Ahora desarrolla labores de protección y seguimiento de las víctimas, de atención integral y de educación y concienciación para erradicar la violencia contra las mujeres. Su trabajo es esencial y ejemplar.

El prólogo del libro es de Matria, la asociación de Dénia por la igualdad y contra la violencia de género. Javier Scotto agradece la esencial colaboración del juzgado de violencia de género sobre la mujer en Dénia, de José Martínez España, actual comisario jefe principal de la Policía Local de Gandia (fue comisario en Dénia entre 2007 y 2022), de Eva Gadea, inspectora de la Policía Local de Dénia, de la socióloga Amparo Castillo y del artista Hugo Giner, que es el autor de la portada del libro.