El PSOE de Xàbia dice que el "fallo" de la piscina es que la hicieron ellos

La nueva piscina de Xàbia, que ha costado 6 millones de euros y sigue cerrada diez meses después de que el ayuntamiento recepcionara las obras (la alcaldesa, Rosa Cardona, y el concejal de Deportes, Toni Molina, del PP, la han abierto hoy para que los portavoces políticos y la prensa vieran el calado de los defectos), ha desencadenado otro rifirrafe entre gobierno local (populares, CpJ y Vox) y la oposición del PSOE. La visita de hoy no ha convencido a los socialistas de que si sigue cerrada es por los fallos y averías. De hecho, sostienen que el equipo de gobierno se escuda en esos defectos para ocultar su "incapacidad" para sacar adelante la gestión de la piscina.

El PSOE considera "inaceptable" que la alcaldesa deslice que la culpa de que se recepcionara pese a tener fallos es de los técnicos. Afirman que hay responsabilidad política. Y también califican de "inaceptable" que "se alarme a la población con alto tan grave como los riesgos sanitarios". "La excusa de las 'aguas cruzadas' (que se mezclen las aguas de la piscina grande y la pequeña) no es válida porque es igual de fácil que se contamine el agua en cualquier otra instalación y no por eso se cierra al público. Igual que no se cierra un pabellón por riesgo de hongos o de salmonelosis. Simplemente se hacen análisis periódicos y, cuando los indicadores lo aconsejan, se cierra el tiempo preciso para solventar el problema".

"No hay socorristas, ni monitores, ni conserjes"

El PSOE asegura que la piscina está cerrada dado que, en los 20 meses de legislatura, el gobierno local "no ha hecho su trabajo: no hay socorristas, no hay monitores, no hay conserjes, no hay reglamento aprobado, no hay tasas... no hay nada".

Además, sugieren que hay interés político en mantener cerrada la piscina. "No tiene defectos estructurales ni graves. Su único 'fallo' es que ha sido uno de los proyectos más demandados de los últimos años y lo hizo realidad el gobierno del PSOE". Los socialistas afirman que "la estrategia" del gobierno local "es retardar al máximo la apertura para 'borrar' quien la hizo posible y, de paso, tapar la propia incapacidad".

El PSOE ha forzado un pleno extraordinario para abordar el "asunto piscina".