¿De dónde salen? Las toallitas son una plaga en Xàbia

De higiénicas no tienen un pelo. Mejor dicho, no tienen una hebra o una fibra, ya que estos residuos son fibrosos e indestructibles. Los vecinos de Xàbia que las arrojan al váter y tiran de la cadena no son conscientes del estrago medioambiental que están causando. Las toallitas húmedas son puñeteras. Se han convertido en una plaga.

Las contaminantes toallitas suelen salir en el tramo del litoral del Primer Muntanyar que está junto a la desembocadura del río Gorgos. Se retiran. Y aparecen también en la playa de piedra tosca de la Punta de l'Arenal (playa del Ministro). También se quitan. Y ahora salpican las rocas del otro extremo de la playa de l'Arenal, el extremo sur. Estos residuos se enganchan en las rocas. Son colgajos blancos y repulsivos. Han pasado por las entrañas de Xàbia (el alcantarillado) y han acabado en el mar, que, para los poetas, "es el morir", pero que para las toallitas es el nacer como residuos contaminantes.

Toallitas, en las rocas que cierran la playa más turística de Xàbia / A. P. F.

Manchas en el bello litoral

Solo contemplar las imágenes de estos jirones adheridos a las rocas del bello litoral debería bastar para concienciar y convencer a los vecinos de que no tiren las toallitas al retrete. Pero no hay forma. Las toallitas son una plaga.