Conflicto en Benidoleig: "Queremos plazas con árboles, no con hormigón y toldos"

El debate va más allá de la tala. Es sobre el modelo de pueblo y la necesidad de crear pequeños refugios climáticos, espacios de sombra y con árboles que, de alguna forma, forman parte de la vida de los vecinos.

Una treintena de vecinos se ha manifestado este mediodía en Benidoleig. Este pueblo está rodeado de pinadas, montañas y huertos de naranjos. "Sí, pero también necesitamos espacios verdes en el núcleo urbano", ha expresado la vecina que ha leído el manifiesto.

Estos vecinos han decidido protestar después de que el ayuntamiento talara los árboles de la glorieta de la entrada al pueblo desde la carretera que viene de Beniarbeig y Ondara. La plaza de la Diputación está ahora en obras, patas arriba. Se cambiará totalmente su aspecto. Se colocarán toldos para dar sombra. "Queremos plazas con árboles, no con hormigón, hierros y toldos. Ya es la segunda plaza del pueblo en la que se quitan los árboles", advertía el manifiesto.

La plaza, patas arriba. Sí se han dejado las palmeras. / A. P. F.

Los vecinos han calificado la tala (se han cortados dos olmos, un ficos, un pino piñonero, una jacaranda, una falsa pimienta o un árbol de la menta) de "aberración" y "ataque a la naturaleza". Exigen que se les consulte y se planifique contando con todo el pueblo proyectos que cambian el modelo de pueblo. Aseguran que estos árboles tenían más de 60 años. "La sombra más fresca es la que dan los árboles. No se puede sustituir por la de los toldos y tendales", advierten.

Subrayan también que esta plaza es un lugar de encuentro y que aquí acuden, cuando el sol cae a plomo en verano, los mayores del pueblo a buscar la sombra y el frescor. Una vecina ha llegado a denunciar que esta tala es un "ecocidio". "Han destruido árboles maduros y que tenían más de 60 años. Formaban parte del patrimonio natural del pueblo".

Las fuentes municipales consultadas han indicado que el proyecto ha estado en exposición pública y que ha habido un plazo de alegaciones. Les sorprende que entonces los vecinos que ahora se manifiestan no alegaran.

El daño de las raíces

Algunos vecinos de la plaza de la Diputación también han asegurado que algunos de los árboles que se han talado estaban dañando con sus raíces las casas. Los manifestantes han subrayado, no obstante, que no se debían haber cortado, sino trasplantado a otro lugar de Benidoleig. Exigen que la renovada plaza tenga árboles que dé sombra y que sean de especies cuyas raíces no causen desperfectos en las viviendas. Insisten en que es ir contra la necesidad de crear refugios contra el cambio climático crear una plaza de hormigón y sustituir la "sombra viva y fresca de los árboles" por la de los toldos.