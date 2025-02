Els 40 anys del club de bàsquet Joventut Xàbia i el gran himne de Pinka

En una Casa de Cultura plena de gom a gom, el Club de Bàsquet Joventut Xàbia ha viscut hui un dels moments més especials del seu quaranta aniversari amb la presentació oficial del seu himne, una composició creada pel grup de rock Pinka, format pels germans Guillem i Joan Bolufer i Moisés Cruanyes, exjugadors del club, i per Tofol Cardona, baterista del grup.

Ha estat un acte ple d'emocions i records / Levante-EMV

L’acte, carregat d’emoció i records, ha sigut conduït per Óscar Mayordomo i ha comptat amb la intervenció del president del club, Jaume Costa, qui ha destacat la importància d’aquest himne com un reflex de la història, els valors i l’esperit del Joventut Xàbia. La lletra de la cançó, escrita des del cor pels membres de Pinka, transmet l’essència del club, el sacrifici, l’esforç i les vivències compartides al llarg de dècades.

Un dels moments més commovedors ha arribat amb la lectura d’una carta de Pinka per part de Rosa Mari Buigues, germana de Miguel Buigues, jugador del club recordat amb gran estima i al qual es dedica anualment un memorial. Rosa Mari ha expressat el seu agraïment tant al grup com al club per mantenir viu el record del seu germà, provocant una forta emoció entre el públic assistent.

El moment més esperat: la interpretació de l'himne / Levante-EMV

La passió del bàsquet a Xàbia

Musicalment, el tema ha comptat amb la col·laboració especial de Vicent Bertomeu en les percussions i de Josep Vicent Miralles com a speaker del tema. A més, una de les característiques més emotives i significatives d’aquesta composició és que el registre sonor de fons –els aplaudiments, els crits d’ànim, els sons del joc i l’ambient de pista – va ser gravat en directe durant la celebració del Memorial de 2024, convertint el tema en una autèntica banda sonora de la passió pel bàsquet a Xàbia.

Després de l’homenatge, ha arribat el moment més esperat: la primera audició de l’himne del Club de Bàsquet Joventut Xàbia, interpretat per Pinka. Amb la força del rock i una lletra plena de sentiment, la peça ha emocionat totes les persones presents, consolidant-se com un símbol del club i del seu esperit de lluita i companyonia.

Aquesta presentació és només una de les moltes activitats programades per a la celebració del 40è aniversari del Club de Bàsquet Joventut Xàbia, un any ple d’actes que posen en valor la història i la passió pel bàsquet a la localitat.