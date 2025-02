Pedreguer convoca el XIII pla local d'ocupació: 9 mesos de feina per a 21 persones aturades

L'Ajuntament de Pedreguer convoca un nou Pla per al Foment de l'Ocupació Local (POL) per a l'exercici 2025, que servirà per a atendre la situació de les persones aturades del municipi. L'objectiu de la iniciativa és donar suport a les persones amb dificultats d'integració en el mercat de treball. El Pla, que arriba enguany a la tretzè edició, serà finançat íntegrament per l'Ajuntament.

L'esmentat pla tindrà una durada de 9 mesos, i hi participaran un total de 21 persones aturades del municipi i inscrites a les oficines de Labora (Servef) i de Creama, les quals realitzaran tasques d'auxiliar d'ajuda a domicili (6 persones en dos torns de 4’5 mesos, 20 h setmanals), peó d'obra (6 persones en tres torns, 2 peons cada torn durant 3 mesos, 30 h setmanals), brigada forestal (7 persones en dos torns, 4 forestals en primer torn –de l’1 d’abril al 30 de juny- i 3 forestals en segon torn –de l’1 d’octubre al 31 de desembre-, amb contracte de treball de 30 h/setmana) i peó de pintura (2 persones en un torn de 3 mesos – de l’1 de juliol al 30 de setembre, amb contracte de treball de 30h/setmana).

Prioritat per als col·lectius més afectats per la crisi

A les persones beneficiàries se'ls formalitzarà un contracte de treball i cobraran la part proporcional corresponent segons el Salari Mínim Interprofessional. Tindran preferència per participar del pla els col·lectius més afectats per la crisi i les persones aturades de llarga duració.

Aquelles persones que vulguen participar-hi, hauran de presentar les sol·licituds (juntament amb la documentació indicada a les bases de la convocatòria) al Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Pedreguer entre els dies 17 i 28 de febrer. Una comissió tècnica avaluarà i seleccionarà les persones candidates, que començaran a treballar en abril.