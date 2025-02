Premiazo en la Marina Alta: el Cupón de la ONCE deja 920.000 euros en Teulada, Moraira y Benitatxell

Premiazo en la Marina Alta. El Cupón diario de la ONCE ha repartido en Teulada, Moraira y Benitatxell nada menos que 920.000 euros. Doce cupones se llevan 35.000 euros cada uno. Cada agraciado rasca un pellizco bueno. Y uno de los premiados, que, además del número, tiene la serie, se lleva nada menos que 500.000 euros. El poseedor de ese cupón ya puede dormir tranquilo. Semejante premio da para tapar agujeros y para mucho más.

La vendedora de la ONCE Bárbara Fernández Pérez es quien ha llevado la suerte con estos 920.000 euros que ha repartido en su ruta de venta de Teulada, Benitatxell y Moraira. Bárbara es vendedora de la ONCE desde mayo de 2002 adscrita a la Agencia de la ONCE en Benidorm.

Sorteo y premios

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.