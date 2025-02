Xàbia reforzará sus Servicios Sociales con 14 nuevos trabajadores

La falta de personal es el gran problema del Ayuntamiento de Xàbia. Es un problema estructural y que se arrastra desde hace años. Departamentos como el de Servicios Sociales están en cuadro. El pasado 31 de diciembre cesaron 13 trabajadores al no renovar la Generalitat el Contrato Programa. El gobierno de Xàbia ya ha tomado decisiones para reforzar los Servicios Sociales. Ha aprobado el presupuesto de 2025 (ha logrado romper la dinámica de años de presupuestos prorrogados) y también ha sacado adelante la oferta de empleo público. Y contempla la contratación de más de 30 trabajadores, de los que 14 reforzarán los Servicios Sociales.

Las concejalas de Servicios Sociales, Raquel Violero, y de Personal, Fátima Jarjor, confían en que pronto puedan incorporarse estos empleados (cuatro trabajadores sociales, un psicólogo, un educador social, un técnico de integración social, un promotor de igualdad, un asesor jurídico y cuatro administrativos y auxiliares administrativos). Estas dos concejalas agradecen el gran esfuerzo que están haciendo los profesionales del departamento para atender a todos los usuarios y sacar adelante las ayudas a las personas más vulnerables.

También se reforzará ahora la plantilla de la policía local. En los próximos días tomarán posesión 9 agentes.

La oferta de empleo público ha superado las primeras reticencias de la Subdelegación de Gobierno. El ayuntamiento encara decididamente el grave problema de falta de personal. Las concejalas de Servicios Sociales y de Recursos Humanos aseguran que es prioritario dotar al ayuntamiento de una plantilla adecuada para afrontar los grandes retos de Xàbia, una plantilla que se ha visto muy mermada en los últimos años. Insisten en que los trabajadores de Servicios Sociales están realizando horas extra y un sobreesfuerzo. "Son grandes profesionales y lo demuestran todos los días", subraya Raquel Violero.

Ambas lamentan que dos trabajadoras del Contrato Programa de la conselleria de Servicios Sociales que, en principio, no estaban en el mismo supuesto que los 11 empleados que cesaron el 31 de diciembre (la Generalitat no ha renovado todavía esa colaboración y el Contrato Programa de 2025-28 sigue en el aire), también terminaran ese mismo día. Esas trabajadoras empezaron a trabajar en septiembre de 2021. Confiaban en que podrían seguir en sus plazas hasta el próximo mes de septiembre. La empleada R. G. trasladó a este diario que incluso ya tenía programadas citas de atención primaria a partir del 8 de enero.

"No podemos ir en contra de la ley"

"Entendemos su malestar, por supuesto. Pero no podemos ir en contra de la ley", advierte Violero, que recuerda que hay un acuerdo de pleno del 25 de noviembre de 2021 en el que se dejó claro que estas dos trabajadoras también cesaban el 31 de diciembre de 2024 si no se renovaba, como así ha ocurrido, el Contrato Programa. La notificación figura como "rechazada" por la trabajadora, quien no la llegó a abrir ni en ese momento tuvo constancia de haberla recibido. Ese malentendido en las comunicaciones telemáticas ha generado la confusión y el enfado de una empleada que estaba convencida de que todavía tenía por delante varios meses de contrato. Llegó a rechazar otras ofertas al confiar en que la de Xàbia le daba más estabilidad.

Las concejalas reiteran que entienden a los trabajadores y que han hecho lo que está en su mano para dar estabilidad a la plantilla: aprobar la oferta de empleo público y dar seguridad y estabilidad a un departamento tan esencial como el de Servicios Sociales. La edil de Recursos Humanos firmó el decreto de la oferta de empleo público el 20 de diciembre. La Subdeletación del Gobierno le ha dado el visto bueno. Xàbia está en el camino de empezar a solucionar el problema estructural de la falta de personal.