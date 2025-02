La piscina de 6 millones de Xàbia, estancada

La piscina cubierta y climatizada de Xàbia, una instalación reivindicadísima por los vecinos y que ha costado 6 millones de euros, está estancada. Estancadísima. Eso es lo que ha quedado claro en el pleno extraordinario de hoy forzado por la oposición del PSOE. La palabra clave es esa: estancado. Eso sí, la alcaldesa, Rosa Cardona, y sus concejales de Obras, Pere Sapena, y de Deportes, Toni Molina, todos del PP, usan el término para referirse al agua que se encharca entre los dos vasos, el de la piscina grande y la pequeña. Tienen rebosadero (la canaleta que recoge el agua) en tres de los cuatro lados, pero no en la separación de los dos vasos. No hay pendiente (la solución prevista cuando misteriosamente desapareció esa canaleta) y ahí se forman charcos.

"Salud Pública nos ha indicado que mientras que se encharque el agua no podemos abrir la piscina", ha afirmado la alcaldesa, que ha asegurado que en el proyecto sí había rebosadero perimetral en los cuatro lados de las piscinas y que luego, en los cálculos de estructuras, ya no estaba un tramo de la canaleta. No obstante, Cardona no ha aportado ningún informe de las autoridades sanitarias que deje claro ese extremo. Ha dicho que los responsables sanitarios han visitado la piscina y les han trasladado de forma verbal sus reticencias. Ningún informe refleja eso.

La alcaldesa revisa los informes / A. P. F.

El portavoz socialista, José Chulvi, ha insistido en ese extremo. Ha reiterado que a día de hoy no hay ningún informe que diga que la piscina no se puede abrir. Ha dado otro sentido al estancamiento de la piscina. Ha acusado al gobierno local de dormirse en los laureles y de falta de diligencia. Ha dicho que la alcaldesa y sus ediles han empezado a "ponerse las pilas" al forzar los socialistas el pasado 5 de febrero el pleno extraordinario que ha tenido lugar hoy, pleno en el que la sangre no ha llegado al río (a la piscina), pero que sí ha sido crispado.

El portavoz del PSOE ha afirmado que los vecinos no pueden hoy zambullirse en la piscina no por defectos de obra, sino porque el gobierno local sigue sin aprobar el reglamento de uso ni los precios públicos. Tampoco se ha contratado el mantenimiento especializado. Chulvi ha atribuido algunas de las deficiencias a que "alguien que no sabe ha estado tocando los botones".

José Chulvi, Carme Català, de Compromís, y el concejal socialista Alberto Tur, quien sostiene la documentación de la piscina / A. P. F.

La alcaldesa ha insistido en que han surgido desde que se recepcionó la piscina nada menos que 74 deficiencias. Ha señalado que todas están reparadas menos dos, las de más calado. Una es la mencionada de la canaleta y otra la de las 30 duchas con el plato plano de las que se sale el agua e inunda los vestuarios y aseos.

El concejal de Obras, Pere Sapena, ha dicho respecto a las duchas que no queda más remedio que levantar el piso y hacer las pendientes. Del rebosadero, ha asegurado que ya hay prevista una solución para evitar que el agua se encharque en el piso entre las dos piscinas y que se mezcle y "contamine" la de uno y otro vaso. Se hará una canaleta sin tocar la estructura. Si se pica la estructura el ayuntamiento se arriesga a perder la garantía de diez años. Esas dos últimas deficiencias se solucionarán, en principio, pronto. Esta primavera, con la temporada de playa ya tocando a la puerta, Xàbia podría abrir su piscina climatizada.

En lugar de buscar soluciones para abrir la piscina, el gobierno local busca problemas para mantenerla cerrada", lamenta Chulvi

Esa obra de la canaleta, ha desvelado Chulvi, no es nada del otro jueves. Ha dicho que sube a 7.000 euros y que se tendría que haber hecho hace ya tiempo. El socialista ha lamentado que el gobierno local, "en lugar de buscar soluciones para abrir la piscina, busque problemas para mantenerla cerrada".

La alcaldesa, Rosa Cardona, del PP, y el portavoz socialista, José Chulvi, durante el pleno / A. P. F.

La alcaldesa ha recalcado que está actuando con "responsabilidad y prudencia" y que quiere que la piscina se abra "con todas las garantías" y que los vecinos "la puedan disfrutar cuanto antes". "Es una instalación del pueblo. Si queréis tener vosotros el mérito de construirla (la pagó el Consell del Botànic y se construyó cuando era alcalde Chulvi) no tengo ningún problema. Yo no quiero méritos. Quiero que los vecinos la usen".

El convenio incumplido

La portavoz de Compromís, Carme Català, ha recordado la historia de la anhelada piscina. El ayuntamiento y el Consell, cuando era conseller de Deportes Alejandro Font de Mora, del PP, firmaron un convenio por el que el primero construía el Trinquet municipal y la Generalitat la piscina. Xàbia cumplió su parte. La Generalitat se hizo el longuis hasta que el Gobierno del Botànic sí rescató y pagó las obras. Ha insistido también en que no hay ningún informe que diga que la piscina no puede abrirse. "Sí, ha habido deficiencias, pero son las normales en una obra pública. Creo que el gobierno local no ha remado en la dirección de querer abrirla. Ahora parece que sí se están poniendo las pilas".