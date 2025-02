Pego florece: se adhiere al proyecto "Viles en Flor"

El Ayuntamiento de Pego se ha adherido al proyecto Viles en Flor, una iniciativa de la Fundació ASFPLANT cuyo objetivo es proteger, promover y fomentar la mejora de los espacios verdes a través de una concienciación social, además de ampliar la visibilidad del sector verde. Es una propuesta que se puso en funcionamiento en Francia (a través del proyecto Villes et Villages Fleuris, creado en 1959) y al que se han unido iniciativas similares como la Comuni Fioriti en Italia, Tidy Towns en Irlanda, Britain in Bloom, en el Reino Unido o la Communities in Bloom de Canadá.

Con Viles en Flor se busca reconocer la trayectoria y las acciones llevadas a cabo por los municipios valencianos, que participan en el proyecto, en la mejora y potenciación de los espacios verdes urbanos, su gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno. Además, también tiene como objetivo realzar la imagen de los municipios de cara a visitantes y turistas, generar espacios de formación, reflexión y debate sobre la gestión sostenible del entorno urbano.

El municipio cuenta con un riquísimo patrimonio natural / Levante-EMV

“No se trata tan solo de ornamentación, va más allá, se busca propiciar espacios agradables en los que se tiene en cuenta otros valores para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como la protección de espacios verdes, la conservación de mobiliario urbano, la presencia de parques infantiles o parques para mayores, la conciencia social sobre las políticas de sostenibilidad medioambiental o el desarrollo de la economía local a través del atractivo de jardines y parques urbanos”, apunta el concejal de Servicios y Calidad Urbana, y Turismo, Ricardo Sendra.

Con esta adhesión, Pego inicia dinámicas de trabajo con la entidad, “profesionales de la materia asesoran al municipio sobre las líneas a mejorar y trabajar”, indica la edil. El trabajo estará coordinado por los departamentos de Medio Ambiente y Servicios y Calidad Urbana. Lo cierto es que Pego parte en esta propuesta con grandes expectativas por ambos lados, el entorno natural que lo rodea (tanto el valle de montañas como el paraje de la Marjal). En este espacio, convive flora y fauna, que el consistorio se preocupa por mantener y cuidar. En cuanto al casco urbano, el consistorio ha apostado, en los últimos años, por un proyecto de renovación, mejora y cuidado de la arboleda. Se han plantado nuevas plantas y árboles, y se ha dedicado tiempo al cuidado de las ya existentes para potenciar su crecimiento.

Todo este trabajo y el que, a partir de ahora con este nuevo acuerdo se realice, se computariza para conseguir los galardones que otorga la entidad. El municipio presentará su candidatura al programa, un jurado profesional visitará Pego para emitir un informe y se le conferirá una puntuación y una clasificación. Posteriormente se llevará a cabo la gala de entrega de galardones.

Otros 50 municipios

El proyecto ya cuenta con la participación de más de 50 municipios como Calp, Alboraia, Alzira, Carcaixent, Castelló, Gandia, Sueca o Vinaròs, entre otros. “Creemos que se trata de una propuesta interesante con el que mejorar en nuestras líneas de trabajo relacionadas con el cuidado de la naturaleza, con la adecuación del municipio y también con potenciar el turismo, puesto que este tipo de propuestas favorecen la atracción de visitantes”, indica la concejal de Transición Ecológica, Laura Castellà. Añade la edil que en materia medio ambiental “es un gran acuerdo porque la Fundació ASFPLANT nos puede ayudar a conseguir las áreas verdes sostenibles, también con la reforestación y con la gestión de nuestros rincones verdes como la Muntanyeta Verda, el Miserà o el Calvari”.