Més-Compromís no quiere avenidas Felipe VI como la que dos de sus concejales le han puesto al Borbón en Calp

El debate está en la calle. En las calles. Nadie en Compromís entendió la elasticidad ideológica de su portavoz en Calp, Ximo Perles, quien, junto a la también concejala valencianista Mireia Ripoll (gobiernan en un tripartito con Somos Calpe, partido de la alcaldesa Ana Sala, y con el PSOE), votó a favor de bautizar una nueva avenida de Calp con el nombre de Felipe VI. Més-Compromís no quiere más deslices monárquicos.

De ahí que su Consell Nacional haya aprobado, a propuesta del alcalde de Almiserà, Pau Canet, una pauta que marca claramente qué deben hacer los concejales valencianistas a la hora de poner nombre a las calles. La propuesta es, claramente, un tirón de orejas a sus concejales en Calp. Deja claro que ponerle una avenida al rey borbón "inevitablemente tiene repercusión en la imagen de la ciudadanía de todo el País Valencià sobre nuestro proyecto político". Incide en que "es necesario establecer unos criterios generales para la denominación y dedicatoria de vías públicas, para garantizar nuestra coherencia política".

El acuerdo subraya que Més-Compromís es una organización "unitaria del nacionalismo valenciano progresista, de izquieras, ecologista, feminista, republicano y antifascista". Y, claro, darle calles a los borbones significa ir en contra de esos principios.

Los valencianistas precisan que no es una injerencia en la autonomía de los colectivos locales dejarles muy claro que deben respectar esos principios ideológicos. Afirman que no está todo hecho con cumplir la memoria democrática en las calles y borrar la exaltación al franquismo. La toponimia urbana "no es neutral" y los nombres que se les dé a las calles "se fosilizarán durante mucho tiempo" y "formarán parte del imaginario colectivo de todos los vecinos y vecinas".

No ponerles calles a cargos vivos

El acuerdo define unos criterios muy claros. Deberán conservarse los nombres tradicionales de caminos y partidas rurales y velar por la memoria del patrimonio histórico. Se dará prioridad a la hora de bautizar las nuevas calles y avenidas a "personajes, entidades, hechos históricos o elementos culturales locales y valencianos". Es obligado que exista una presencia equilibrada de mujeres y hombres en el callejero. No se dedicarán calles y avenidas a personas vivas que están ejerciendo un cargo, profesión o actividad social. Tampoco se le pondrán calles a quienes han actuado en contra del "autogobierno, la lengua o la cultura valencianas, la democracia, la dignidad de las personas y los derechos humanos, la igualdad y derechos de las mujeres y el respeto al medio ambiente y los derechos de los animales". Los concejales valencianistas también tienen el deber de seguir borrando del callejero las reminiscencias franquistas.

En definitiva, las calles importan. Son historia, memoria y cotidianidad.