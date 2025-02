El valencià, Estellés, les 650 flors de paper i les Falles de Dénia

Emocionant i reivindicatiu pregó. Maria Jiménez, de la falla Campaments, tenia enguany l’encàrrec de pregonar que comencen les Falles de Dénia, i ho va fer, com va prometre, amb un discurs inclusiu, per la igualtat i amb el record de Vicent Andrés Estellés en la plaça. I és que, la pregonera va repartir, entre les persones assistents, 650 flors de paper en record dels versos del poeta valencià, reafirmant la importància del valencià, que ha de ser “la veu del carrer, dels casals i no hem de permetre que ningú creme la nostra veu, defensar-la no és només un acte de fidelitat a la nostra història, sinó també un compromís amb el futur, perquè una llengua viva és un poble viu”.

“Les falles han de ser un reflex de la societat que volem: igualitària, justa i inclusiva. La festa és de tots i de totes, i ha d’avançar amb la mateixa força cap a la igualtat que ho fa la societat. No parlem de canviar la tradició, sinó d’enriquir-la, d’obrir-li portes i finestres perquè l’aire fresc de la diversitat faça créixer encara més la flama que ens uneix”, va afirmar la pregonera.

Les falles de Dénia han demostrat este cap de setmana que ni les adversitats meteorològiques poden amb elles. Era el cap de setmana gran d’inici de la festa, en el què les falleres majors cridarien a tot el món que ja estem en falles. Però la pluja que va caure el dissabte per la vesprada va obligar a traslladar l’inici de la festa al diumenge per la vesprada.

No obstant, el dissabte si que es van poder desenvolupar, amb normalitat, la inauguració de l’Exposició del Ninot i el Sopar de Gala Fallera. Amb la gran novetat, enguany, de la nova seu que acollia els ninots fallers: el nou i esperat Museu de la Festa, en l’Avinguda d’Alacant, que es va engalanar per a acollir aquesta primera gran cita fallera.

La fallera mayor Carla Puerto / Levante-EMV

Una exposició solidària

Les falleres majors de Dénia, Carla Puerto i Laura Ramón, inauguraven emocionades, junt amb les seues corts d’honor, la mostra que es podrà visitar fins al 8 de març, de dimarts a diumenge, en horari de 10:30 a 13 i 16:00 a 19:00 hores.

A més, enguany l’exposició compta amb una vessant solidària: s’ha habilitat una votació popular per al millor ninot gran i infantil en la qual podran participar les persones que facen una aportació econòmica que es destinarà a la iniciativa SOM, que ajuda a les comissions falleres afectades per la dana del passat mes d’octubre.

L'alcalde felicita a les falleres majors, Carla Puerto i Laura Ramón. / Levante-EMV

Homenatge als falleres exemplars de 2025

L’acció va continuar amb la celebració de la Gala Fallera, en la que es va retre homenatge als falleres exemplars de 2025, Vicent Oltra, de la falla Baix la Mar, i José Antonio Monsonís, de la falla Nou Camp Roig.

Les emocions van estar molt presents als discursos que van rebre de gent estimada. En el cas de Monsonís, per part de la seua amiga Pepa Català, que li va dedicar unes carinyoses paraules.

A Vicent Oltra es van dirigir Lola Guntiñas i Salva Llorens, amics de la comissió de Baix la Mar, i van projectar un vídeo amb missatges d’amics i familiars que va finalitzar amb el missatge de la seua neta Daniela.

Durant l’acte es van entregar també les recompenses de la Junta Local Fallera de Dénia i la Junta Central Fallera de Dénia a les trajectòries falleres.

Les falleres majors de Dénia / Levante-EMV

"Ja estem en falles"

La frase més esperada la cridaven ben fort les falleres majors de Dénia, Carla Puerto i Laura Ramón, des dels balcons de l’ajuntament, dirigint-se a cada comissió de la ciutat i a turistes i visitants que estos dies vindran a Dénia. Carla va acabar el seu discurs cridant en quatre llengües diferents que les falles són la millor festa del món.

Laura, per la seua part, va recordar, any per any, la creació de cada comissió fallera en la ciutat de Dénia, i va agrair que les generacions passades li van inculcar l’amor per la festa.

Les falles de Dénia enceten ara els seus dies grans. El pròxim cap de setmana, amb la celebració del Dinar de Germanor i l’arribada del mes de març i l’activitat imparable als casals fallers.