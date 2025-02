Contenedores de basura en Xàbia que son como el Guadiana: aparecen y desaparecen

Son como el Guadiana: aparecen y desaparecen. Son de quita y pon. Xàbia no llega a instaurar el sistema de recogida de residuos puerta a puerta (está funcionando estupendamente en Pedreguer, Orba o el Poble Nou de Benitatxell). Pero sí innova. Los contenedores soterrados fueron un poco un fiasco. Se colocaron en la plaza Celestino Pons, en el centro histórico de Xàbia. No terminaron de funcionar bien. Mientras, los contenedores de plástico, los habituales, «ensuciaban» este conjunto de gran valor histórico. La plaza está entre la iglesia gótica de Sant Bertomeu y el Mercat Municipal. Los contenedores se hallaban en el ámbito del Bien de Interés Cultural de la iglesia. Hacían feo. Y ya se sabe que algunos vecinos no son precisamente muy curiosos. Dejaban las bolsas de basura fuera de los depósitos y el pavimento (delicado pavimento de granito) se manchaba.

Pero los contenedores no se podían quitar sin más. Los vecinos del centro histórico no pueden meter la basura debajo de la alfombra. Hay que tirarla.

De ahí que el ayuntamiento y la empresa de recogida de residuos, Tetma, hayan decidido probar el sistema del quita y pon, de los contenedores que «vienen y se van» (ese es el lema de esta prueba piloto). A las 20 horas, los camiones llevan los contenedores a este punto del centro histórico. Los vecinos arrojan las bolsas de basura. A las 3 de la madrugada, regresan los camiones y se llevan los depósitos. Desaparecen. No queda ni rastro de la basura. Durante todo el día, la plaza está libre de contenedores. El único indicio de que existen son los bolardos (bolones de hierro) que delimitan el espacio donde se colocan.

Llevar el quita y pon a otros núcleos urbanos

Si la prueba de los contenedores que son como el Guadiana funciona, es probable que se ponga en marcha en los otros núcleos urbanos (el puerto, sobre todo) de Xàbia.

Los contenedores son un estorbo, es evidente. Los soterrados buscaban esconderlos. Mientras, el puerta a puerta los elimina totalmente. En el centro histórico de Xàbia, las calles son muy estrechas y eso de ir de casa en casa recogiendo la basura es complicado. La solución: el quita y pon.