Gwendolyn y Glen Ward, de Xàbia a Santiago: 1.200 kilómetros a pie y 90 días de puro espíritu jacobeo

Historias de peregrinos. "Buen camino". Ese es el saludo con el que los caminantes se animan a seguir adelante en ese destino compartido de llegar a Santiago de Compostela. El congreso del Camino que se ha celebrado este sábado en Xàbia ha permitido conocer los testimonios de quienes se echaron la mochila a la espalda y empezaron a caminar en Xàbia y no pararon hasta llegar a la plaza del Obradoiro.

Gwendolyn y Glen Ward, matrimonio de 70 años, relataron su travesía de 90 días y 1.200 kilómetros desde Xàbia hasta Santiago, un gran desafío. Además, recaudaron 3.300 euros para la lucha contra el cáncer. "Fue una experiencia fantástica, aunque hubo momentos realmente duros", explicaron, recordando las altas temperaturas en su salida de octubre y el esfuerzo de las últimas etapas.

"La ayuda de mi ángel"

Por su parte, el neerlandés Norbert Braakhuis compartió con mucho humor su historia recorriendo con el Camino desde Xàbia, que hizo en honor a su mentor espiritual, Aldo Giordano, quien falleció de covid antes de poder acompañarlo. "Lo hice solo, pero con la ayuda de mi ángel... milagrosamente, dos veces me corrigieron el camino cuando me desvié", relató. Su experiencia le enseñó la importancia de planificar rutas que no fueran excesivamente largas y de equiparse bien, destacando el papel crucial de unos calcetines especiales para diabéticos que evitaron problemas en su marcha.

La delegada de Jesús Pobre, Niamh O'Sheehan, compartió su experiencia acogiendo a peregrinos y organizando actividades, como la organización de rutas por el Camino del Alba y la creación artesanal de señalética con amigos y voluntarios. Sin duda un gran ejemplo de hospitalidad y colaboración.

El vicepresidente de la Asociación de Aspe, Juan Martínez, profundizó en el impacto transformador del Camino: "El Camino te cambia, no vuelves a ser el mismo. La gente que conoces queda para siempre en ti, aunque no los vuelvas a ver". También resaltó el carácter solidario de muchas peregrinaciones, mencionando iniciativas como el Camino Solidario a favor de la ELA, donde 400 peregrinos se unieron para apoyar a 12 enfermos, algunos de ellos con botellas de oxígeno.

La presidenta de la Asociación Xàbia Camino de Santiago, Ana Watt / Levante-EMV

Xàbia se convirtió en el epicentro del jacobeísmo en el sureste español con la celebración del Congreso Anual de las Asociaciones del Camino de Santiago de Alicante, un encuentro que sirvió para coordinar esfuerzos, compartir experiencias y trazar estrategias de futuro.

Después de una visita turística por el centro histórico y el museo Soler Blasco, de la mano del técnico de turismo Miguel Mata, los participantes se reunieron puntuales en la Casa de Cultura, donde la presidenta de la Asociación de Xàbia Camino de Santiago, Ana Watt, inauguró la jornada.

Bajo la moderación de Alfonso Corral, vocal de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago y presidente de la Asociación de Alicante, la jornada puso en valor la importancia del trabajo en red entre las asociaciones de toda España. "El espíritu jacobeo nos enseña que, si queremos llegar lejos, debemos caminar juntos", destacó Corral, subrayando la necesidad de evitar la competencia entre colectivos y fomentar la ayuda mutua y la colaboración estructurada.

Alfonso Corral, vocal de la Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago y presidente de la Asociación de Alicante / Levante-EMV

Una red en expansión: la importancia de las asociaciones locales

Uno de los puntos clave del congreso fue la presentación de los diferentes caminos que atraviesan el sureste peninsular, como el Camino del Alba y sus ramales, y el Camino de la Lana y el del Sudeste, que parten ambos desde Alicante. La Asociación de Alicante, con casi 30 años de trayectoria y que ahora forma parte de la Federación Española, ha sido clave en la recuperación y señalización de estas rutas.

Iniciativas para el futuro: fomentar el Camino entre jóvenes

Desde diferentes asociaciones se presentaron proyectos de ampliación y mejora de las rutas jacobeas en la región. Rafa Gandía, de Guardamar de la Safor, expuso un nuevo anexo al Camino del Alba con una etapa de 13,5 kilómetros que parte desde la Iglesia de San Juan Bautista. En la misma línea, Gerardo Morant, delegado de la Font d'en Carròs, compartió su experiencia llevando a grupos de jóvenes a recorrer tramos del Camino, como los alumnos del IES de Pego con los que realizó 16 kilómetros del Camino del Alba.

Desde la Asociación de Dénia, Ximo Pérez insistió en la necesidad de involucrar a más gente joven en el Camino, dado su potencial transformador: "El Camino te cambia radicalmente. Queremos motivar a las nuevas generaciones a descubrirlo".

Ana Watt, presidenta de la Asociación Xàbia Camino de Santiago, junto con Guiomar Ramírez-Montesinos, explicó las ventajas de utilizar Google Earth para diseñar rutas jacobeas con precisión y exportarlas en archivos KML.

El Camino como experiencia viva

El congreso concluyó con un mensaje inspirador de Alfonso Corral, quien recordó que la peregrinación es un camino vivo que cada año cobra más fuerza en la región. Subrayó que donde hay asociaciones, los caminos se mantienen, y animó a seguir fortaleciendo esta red de apoyo para que el Camino de Santiago siga siendo una experiencia enriquecedora para generaciones futuras.

El encuentro se cerró con una comida de hermandad en el restaurante Casa Grau, donde los participantes siguieron intercambiando ideas y experiencias en un ambiente distendido.

Con esta jornada, Xàbia reafirma su papel como punto clave en la red jacobea del sureste español, con la mirada puesta en futuros proyectos y en la próxima gran cita del movimiento jacobeo.