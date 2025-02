Xàbia renuncia a comprar un piso para uso social al implorarle un vecino que lo necesitaba

La vivienda social se hace de rogar en Xàbia. Bueno, rogar e implorar es lo que ha hecho un vecino para convencer al equipo de gobierno (PP, CpJ y Vox) de que su familia necesitaba más que ninguna otra una vivienda del casco urbano que pertenecía a la Sareb y que el ayuntamiento se podía haber quedado para destinarla a piso social. El piso era un chollo. Valía 154.881 euros. En Xàbia los precios del mercado inmobiliario son astronómicos.

Ese piso hubiera sido el primero de carácter social en Xàbia. Pero la junta de gobierno optó por dejar caducar el derecho al tanteo que había iniciado. No fue una decisión técnica ni avalada por informes jurídicos. Fue meramente sentimental y subjetiva. Más o menos eso es lo que ha venido a decir la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, en el pleno de esta noche.

El portavoz socialista, José Chulvi, ha preguntado por este expediente. Los socialistas han denunciado que el ayuntamiento ha hecho un muy mal negocio al ceder a la EVHA (Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo) tres parcelas (5.697 euros) que están valoradas en 1,4 millones, pero que se sacarán a subasta por 288.524 euros. Se construirán 64 viviendas de protección pública (diez serán para el ayuntamiento) y las promotoras podrán venderlas y alquilarlas con derecho a compra a precios en teoría muy por debajo de los de mercado. El PSOE exigía que fueran para alquiler social y ha advertido que ni las familias con menos recursos ni los jóvenes podrán hipotecarse para adquirir esos pisos.

Chulvi esperaba que se hubiera perdido esa posible primera vivienda social por alguna traba burocrática. Pero, cuando la alcaldesa le ha explicado los motivos de dejar caducar el derecho al tanteo, el socialista se ha echado las manos a la cabeza. "Es increíble. En la vida hubiera esperado una explicación de este tipo", ha afirmado.

La alcaldesa ha dicho que estaba todo el trabajo hecho para que el ayuntamiento se quedara el piso, pero que se puso en contacto con ellos una persona que les aseguró que había dado la entrada y que le habían concedido la hipoteca. Les aseveró que si no la lograba su familia se quedaba en la calle. Ese vecino había sido usuario de los Servicios Sociales. Cardona ha recalcado que comprobaron que, efectivamente, necesitaba el piso.

El portavoz socialista ha expresado su asombro. Ha denunciado que la alcaldesa y su gobierno hayan pasado por alto el interés general y se hayan dejado llevar por "apreciaciones personales". "Así no se actúa en la administración pública. Se ha privado a mucha gente necesitada de acceder mediante una baremación objetiva a esta vivienda. Lo que ha pasado es muy grave".

La alcaldesa ha asegurado que no conoce a ese vecino, pero que sí sabía de su desesperada situación. "Sé que mi obligación es defender el interés general, pero no podía dejar a una familia sin casa", ha insistido. "Tendremos más oportunidades de ejercer el tanteo, pero esta familia no las tendrá de comprar una vivienda".

El socialista le ha respondido que lo que ha hecho es "dejar al ayuntamiento sin una vivienda social".

Chulvi también ha desvelado que Xàbia ha perdido una subvención de 8.100 euros para ayudas al pago del alquiler, dado que se fija que el precio máximo es de 600 euros al mes y en este municipio todas las viviendas se alquilan por bastante más.

Diez viviendas sociales para el ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Pere Sapena, del PP, ha desvelado algunos detalles de la promoción de viviendas de protección pública. Los sobres de las empresas que opten a construirlas se abrirán el 11 de marzo. Ha dicho que al ayuntamiento le corresponderán 10 ó 12 viviendas, que se destinarán a alquiler social. Ha recalcado que ese "retorno" compensa que las parcelas municipales se subasten por 288.524 euros cuando su valor real es de 1,4 millones.

Las empresas que se queden las parcelas construirán 64 pisos. Los venderán o alquilarán con derecho a compra. Sapena ha asegurado que los de 100 metros cuadrados se venderán por unos 190.000 euros y los de 70 m2 por entre 120.000 y 130.000 euros. Ha avanzado que los jóvenes y las familias con menos recursos podrán acceder a avales del Institut Valencià de Finances. Ha dicho que luego los propietarios podrán alquilar, pero que el precio tendrá un tope.

Ha avanzado que el ayuntamiento está trabajando en una promoción municipal de 21 viviendas sociales en una parcela que está junto al parque Montaner (centro urbano).