Dénia protegeix la nidificació del corriolet en més de 5 kilómetres de cordó dunar

A partir de demà dissabte, 1 de març, entrarà en vigor la prohibició de la presència de gossos en les platges naturals de Dénia, que s'hi estén fins al 31 d'octubre. Una restricció que s'hi aplica durant tot l'any en la platja de Molins i en la desembocadura del riu Molinell. Només n'estan permesos, en estos mesos previs a la temporada alta turística, en la Marineta Cassiana, un tram de les Marines, les Bovetes i l'Almadrava.

Entre l'1 de març i l'1 de juliol és l'època de nidificació i cria del corriol camanegre, una espècie protegida legalment com a 'vulnerable' que habita en les dunes de les platges naturals millor conservades, on hi troba refugi davant la pressió de l'activitat humana (turisme massiu, neteja mecànica, mascotes soltes, entre unes altres amenaces).

Les dunes, l'hàbitat d'aquests ocells / Levante-EMV

Durant aquest període, a més, les mesures de protecció s'hi reforcen amb el distanciament de la maquinària de neteja de les dunes mitjançant l'aplanament i rebaix de l'arena per a facilitar als camions i pales maniobrar sense acostar-s'hi.

Dénia enguany enceta aquesta temporada de protecció especial dels cordons dunars amb més de cinc quilòmetres abalisats (amb pals de fusta i malla cinegètica) i senyalitzats, entre la Punta del Raset i les Deveses, per a evitar-hi la destrucció de l'hàbitat natural d'aquesta au emblemàtica del nostre litoral.

Aquestes aus estan ara en època de nidificació / Levante-EMV

Ampliació de l'abalisament

L'ampliació de l'abalisament ha sigut progressiva en els darrers anys a partir de la detecció de nius

nous de corriol i amb la col·laboració del veïnat i de l'Associació Ecologista Agró.

En l'últim any s'hi han afegit al cordó protegit les dunes del segon regatxo, un nou tram en Molins (a l'altura del carrer del Llac Maracaibo), un altre tram a les Bovetes (a petició dels veïns i veïnes del carrer del Passarell) i s'hi ha abalisat també el LIC del Trampolí, a les Rotes.

L'any anterior s'hi va actuar en tot el cordó dunar de les Deveses i la Costa de la Calma i en l'Alberca i, a les Rotes, en la zona entre els restaurants Helios i El Pegolí.

La delimitació de les dunes es va encetar fa dos anys en Punta del Raset, Punta dels Molins i un tram de les Marines.

En la Comunitat Valenciana la població de corriol camanegre ha caigut un 70% en els darrers 30 anys. Per aquesta raó, està protegit legalment com a 'vulnerable', una figura prèvia a trobar-se en 'perill d’extinció'.