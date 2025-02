Lorena Siscar Pascual, la dona que va trencar barreres en el Tir i Arrossegament, premi Jo Dona de Pego

Lorena Siscar Pascual rebrà, el pròxim divendres 7 de març, el premi Jo Dona 2025, guardó que reconeix anualment a Pego la trajectòria d’una dona del municipi. Un premi que es concedeix per a reivindicar l’important paper de les dones en la societat actual, com el de Lorena Siscar Pascual, qui des de ben xicoteta ha aconseguit trencar barreres en un món que històricament havia estat reservat pels homes, el Tir i Arrossegament.

Estudiant de Grau Superior d’Informàtica, aquesta jove pegolina de 23 anys, va començar el seu idil·li amb el món del cavall, explica, abans de nàixer: “La meua mare conta que vaig pujar a un carro per primera vegada quan encara estava al seu ventre”. Amb cinc anys va agafar, per primera vegada, els ramals d’un carro en una prova anomenada ‘Tir al piló’ amb un poni dels germans Avia d’Albal.

Lorena assegura que el seu avi, Vicent ‘Astasia’ i el seu tio, Carlos, foren qui els transmeteren, al seu pare i a ella, la seva passió pel Tir i Arrossegament. “Des de jove, el meu pare va participar en concursos, ha sigut membre del Club Esportiu Els Carreters i un fundadora de la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana”. Explica, a més, que des de ben xicoteta “m’han ensenyat a cuidar, respectar i estimar els cavalls; Morell, Rubio, Finito de Còrdova, Romero, Melendi o Guapo, han estat molt importants en la seva vida, “amb ells he crescut i he aprés l’esport que tant estime, estos cavalls m’han acompanyat i donat molta satisfacció”.

Als 8 anys va aprendre a muntar a l’hípica La Sort i poc més tard va començar a ajudar son pare preparant els cavalls pels concursos. Cinc anys després, als 13, va fer el seu debut com a participant en el concurs de Tir i Arrossegament de Pego, amb el seu cavall Leona. “El meu pare va deixar de competir a la pista i em va donar els ramals fins al dia de hui”.

Des d’aquell moment ha participat en més de mig centenar de concursos. Guarda un record especial del de la Vila de Pego de l’any 2021, “on vaig participar amb el primer carro tirat per tres dones de la Comunitat Valenciana, “Marina i Marta eren les meves companyes”. També recorda la seva participació en el concurs la Carxofa de Benicarló de l’any 2022, on va participar en la modalitat barquet, “és especial perquè es tracta d’una modalitat singular i poc coneguda a la nostra comarca”. I l’any passat també guarda un bon record de la seva participació en el concurs federat de València, en una prova on només van participar dones amb eixides individuals i tirant carros de tres.

Lorena no només està interessada en la participació en concursos, també està preocupada pel foment i la millora d’aquest esport. Des dels 18 anys forma part de la Junta del Club Esportiu Els Carreters i és membre de la Federació de Tir i Arrossegament de la Comunitat Valenciana. Assegura que per a ella, “mai ha estat difícil conviure en aquest món, perquè m’he criat, m’han criat en ell”, però si reconeix que la participació de la dona, tot i que ha augmentat els darrers anys, segueix sent baixa. “Qui em coneix sap que per a mi els cavalls són una passió que em corre per les venes des de ben xicoteta i mai m’he plantejat si era únicament per a homes, l’he viscuda amb naturalitat i hui dia no em plantege abandonar-la perquè em dona la vida”.

Lorena rebrà el seu guardó el divendres 7, a les 19 hores, a la Casa de Cultura, rodejada d’amistats i companys i companyes de la seva passió, el Tir i Arrossegament. “Lorena és un referent per a les joves del poble, un exemple a seguir per la seva tenacitat per a aconseguir el que es proposa”, indica la regidora d’Igualtat, Paula Orihuel.

La programació del Dia de la Dona / Levante-EMV

Programació 8M

L’entrega del premi ‘Jo Dona’ serà una de les cites més importants dins de la programació que s’ha confeccionat per a aquest mes de març. Una programació que arrancarà el dilluns 3 amb una visita del Grup d’Acció Feminista (GAF) a Ràdio Pego, per tal de parlar del seu projecte a l’institut IES Enric Valor.

L'endemà, el 4 de març, arribarà a l’IES Enric Valor la torxa, signe d’igualtat i sororitat entre GAF’s comarcals. El divendres 7 serà la cita del premi ‘Jo Dona’ i el dissabte 8, Dia Internacional de la Dona, tindrà lloc una caminata a les 10 hores, organitzada per l’associació Dones Cabal que finalitzarà a la Plaça Maria Cambrils, on es llegirà el manifest i es farà l’entrega de premis del segon concurs de cartes ‘Les dones de la nostra vida’ confeccionats pels i les més joves del poble. A les 11.30 hores, a Infojove, tindrà lloc el taller de màscares ‘No cal que et disfresses per a ser tu’.

El divendres 14, a la Casa de Cultura a les 19 hores, tindrà lloc el taller de creació de Totes bags. A la mateixa hora, però del divendres 21 es celebrarà un altre taller, ‘Kierete: Fusionem cosmètics en amor propi’ dedicat a persones majors de 16 anys. Les places són limitades.

Per últim, el dissabte 29 a les 12 hores a la Casa de Cultura, tindrà lloc la presentació de la segona edició de la revista ‘Les Sorts Púrpures’. Un projecte creat el 2024 en commemoració del 8M per donar veu a les dones del nostre poble i veïns.

“Es tracta d’una programació variada amb la qual intentem fer partícips a diferents generacions del nostre municipi, per tal de conscienciar a majors, menuts i menudes de la necessitat de seguir treballant per la igualtat entre homes i dones”, remarca la regidora.