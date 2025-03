Más de 5.000 chalés siguen sin conectarse al alcantarillado en les Rotes y el Montgó en Dénia

Lo de los miles de chalés de la Marina Alta que no tienen alcantarillado (funcionan con fosas sépticas) no se arregla de un día para otro. Dénia da pasos. En los últimos cuatro años, se han realizado 800 nuevas conexiones a la red de saneamiento en les Rotes y el Montgó, que son las zonas de gran valor natural donde hace unos años se inició un ambicioso plan de abrir en canal calles para dotar a las viviendas de alcantarillado. Se ha avanzado. No obstante, todavía hay 5.497 casas que no están conectadas.

Las fosas sépticas representan un riesgo ambiental. Las aguas negras pueden filtrase y contaminar el subsuelo.

El pasado martes tuvo lugar en la Casa de la Cultura una reunión con los vecinos del Montgó para informarles sobre la evolución de los trabajos de conexión a la red general de alcantarillado y resolver las dudas de quienes todavía no han realizado el enganche.

Este encuentro se convocó a petición de los vecinos que, en reiteradas ocasiones, habían pedido en la reunión de barrio mensual información específica sobre este tema.

Un momento de la reunión con los vecinos / Levante-EMV

La concejala de Transición Ecológica, Sandra Gertrúdix, y el personal de Aqualia que gestiona la oficina técnica creada en 2019 para impulsar la conexión de las viviendas del diseminado urbano, detallaron las novedades y los pasos que se han dado para reducir los llamados "pozos negros" (fosas sépticas).

La reunión también sirvió para explicar la reciente modificación de la ordenanza del alcantarillado que amplía la obligación de conexión. Hasta ahora solo las viviendas situadas a menos de 100 metros de la red pública tenían que conectarse de manera obligatoria. El cambio en la normativa, que ahora se encuentra en fase de exposición pública, extiende esta obligación también a parcelas edificadas o edificables que, a pesar de encontrarse a una distancia más grande del colector, tengan uno de sus puntos perimetrales a 100 metros de los colectores de aguas residuales.

Los asistentes a la reunión / Levante-EMV

La concejala explicó que el departamento municipal de Transición Ecológica (con informe previo de la oficina técnica de Aqualia) envíaa órdenes de ejecución a las viviendas que tienen la obligación de conectarse. "Damos prioridad, eso sí, a las calles donde algunos de los propietarios ya han manifestado su intención de conectarse". El paso siguiente es la convocatoria de una reunión informativa con el vecindario para comentarles las opciones. Aqualia puede encargarse de hacer el proyecto, los cálculos de las contribuciones especiales y la ejecución posterior o los vecinos pueden contratar a otra empresa.

Una vez iniciados los trámites, el periodo inicial de la orden de ejecución de un mes se amplía a tres. "Y, además, las calles que se conectan los pasamos a Urbanismo porque se les dé prioridad en el plan anual de asfaltados".

Ahorrarse el gasto de la fosa séptica: un pozo sin fondo

Sandra Gertrúdix insistió en lo importante que es que todas las viviendas se conectan a la red de alcantarillado. "Es un imperativo medioambiental, pero también, a medio plazo, supone una ventaja económica para los vecinos y vecinas porque el mantenimiento de las fosas sépticas es una obligación particular que, a la larga, comporta muchos gastos". Las fosas sépticas son un pozo sin fondo.

Un total de 7.691 viviendas del término de Dénia continúan todavía sin estar conectados en la red general (la cifra total de usuarios es de 45.331).

"Queremos dar un impulso definitivo a este asunto, con la modificación de la ordenanza y también manteniendo las reuniones que haga falta con vecinos y vecinas para implicarlos directamente y transmitirles la importancia medioambiental de conectarse al alcantarillado".