La dana en la Marina Alta: los diques de arena de las playas de Dénia resisten los embates del temporal

No llueve en la Marina Alta. De momento, no cae ni gota. El caudal del río Girona ha bajado de forma notable. El Gorgos no lleva agua. Y los ciclistas (ahora hay una multitud en la comarca) han salido a entrenar; eso sí, llevan el chubasquero en el bolsillo del maillot. Sin novedad tierra adentro. Por tanto, hay que mirar al mar. En el mar sí pasan cosas. En el mar siempre pasan cosas. Y hay temporal. Desde el domingo, el mar está embravecido.

Otra imagen tomada esta mañana de las barreras de arena levantadas en la orilla / A. P. F.

El Ayuntamiento de Dénia no ha perdido de vista sus playas. Ha levantado un dique de arena en la orilla de su litoral norte. Comienza en la playa de la Punta del Raset, la más arrimada al casco urbano. Y sigue hacia el norte. Eso sí, se interrumpe en los tramos castigados por la regresión. En el Blay Beach, allí donde no queda ni pizca de arena, es imposible levantar diques. El mar golpea directamente con los muros de las casas de primera línea.

El río Girona, a su paso por Beniarbeig / A. P. F.

Contienen la erosión

Ese dique de arena del extensísimo litoral de les Marines está funcionando. Se ha levantado pegado a la orilla. Resiste los embates. Evita, en algunos puntos de esta costa, que el agua del mar llegue a los viales de acceso a las playas. El dique hace efecto duna. También contiene la erosión, ya que las olas pierden fuerza y no se tragan la arena.

Alfons Padilla

Mientras tanto, el caudal del río Girona, tras llegar ayer a su pico, ha bajado de forma muy notable. Lo alimentaban las cuantiosas lluvias que habían caído desde el domingo en su cabecera, en la Vall d'Ebo y la Vall d'Alcalà. La presa d'Isbert era ayer una estruendosa catarata. El río experimentó una importante crecida. Hoy ya ha descendido mucho su nivel.