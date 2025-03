Muixerangues al cel, construïm igualtat

No vos pareix preciosa la metàfora que crea una muixeranga un dia com el 8M? Tantes dones fent força juntes perquè l'estructura cresca fins que, en un moment d'eufòria, la xicalla puja dalt de tot i té el món als seus peus, contemplant-lo amb il·lusió. Mentrestant, la xiqueta, davant de la immensitat, es mostra forta i valenta, res li impedeix ser lliure allí dalt, deu ser el sentiment més proper a la llibertat, eixa per la que lluitem, però sembla que mai aconseguim amb totalitat. Així va ser el capvespre del 8 de març pels carrers de Pedreguer per a la Muixeranga de la Marina Alta i per a tantes persones que les acompanyaven unint forces.

La igualtat i les dones valentes de la muixeranga / Levante-EMV

La manifestació començava a la plaça de la Glorieta de la Creu amb una desfilada de pinets que passaven a través de dos pilars ben ferms coronats per dones. A continuació, s’alçava una roscana també suportada i coronada per dones i, amb el suport de molts homes que lluitaven al seu costat, la batucada del col·legi el Trinquet i la colla els Traginers de Pedreguer, iniciaven una marxa pel poble reivindicant els drets de les dones i la lluita feminista contra el patriarcat.

En arribar a la plaça del poble es va alçar una impressionant torreta mixta on homes i dones unien forces perquè algun dia la lluita acabe i les muixerangues s'alcen com una celebració de la igualtat. Finalment, la vesprada acabava a la plaça de l'Amistat amb un emocionant pilar de quatre format íntegrament per dones, de la base fins a la xicalla. La mestra de la Muixeranga de la Marina Alta convidava a totes les dones assistents a fer pinya juntament amb la colla. Moltes d’elles s’encoratjaven i anaven a fer força; altres, lluitaven de fora.

Imparables, les dones s'enlairan al cel / Levante-EMV

Més fortes i valentes que un huracà

Sonaven les dolçaines i els tabals al ritme de «La muixeranga», mentrestant, la pinya s'agarrava i Anna, Raquel, Ruth i Vicenta es preparaven, més fortes i valentes que un huracà. Anna posava l'esquena recta i ferma. «Raquel, amunt! Ruth, amunt! Vicenta, amunt!». Sonava una gran ovació i cadascuna de les persones que hi havia a la plaça, incloent-hi les persones de la figura s’aborronaven.

La muixeranga ens recorda que juntes fem tremolar els fonaments del patriarcat i alcem un món on algun dia no caldran més 8M ni 25N com els coneixem hui en dia. Muixerangues al cel per un món igualitari i sense dones atemorides pels carrers, torturades o assassinades a les seues pròpies cases.