Jabalíes abatidos en les Salines de Calp: "Nos han llamado asesinos; no deseo a nadie lo que hemos pasado"

La alcaldesa de Calp, Ana Sala, y el concejal de Bienestar Animal, Pere Moll, han desvelado en el pleno de esta tarde que han sufrido una campaña de hostigamiento por los nueve jabalíes abatidos en les Salines. Uno y otro han dicho que les han llamado "asesinos". "Lo mal que lo he pasado y lo que ha sufrido mi familia no se lo deseo a nadie", ha advertido Moll. "Nos han dicho brutalidades", ha apuntado la alcaldesa.

Ana Sala ha señalado que el contrato que adjudicaron concretaba que era para "acabar con la plaga de jabalíes". "Y es una plaga que está en toda la Comunitat Valenciana". Ha precisado que el pliego especificaba que "se debía cebar, cercar y abatir" a los jabalíes. Ha sido todavía más concreta. "El técnico me indicó que la autorización de la conselleria era para abatir con un disparo del calibre 22 o con dardo a estos animales". Se optó por el disparo.

Muy afectado

El concejal de Bienestar Animal ha confesado que está muy afectado por los ataques que ha recibido. Ha explicado que planteó trasladar a los animales, pero que la conselleria no la autoriza. "Y contempla multas si se boicotea esa autorización". Se ha declarado naturalista, y ha asegurado que es una postura "ignorante" sostener que los jabalíes son una especie natural de les Salines. "Son una especie invasora", ha aclarado. También ha insistido en que no podían quedarse de brazos cruzados y no hacer nada ante la proliferación de estos animales en el humedal.