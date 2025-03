Reparar la piscina de Calp cuesta 80.000 euros

La piscina climatizada de Calp, otro pozo sin fondo. Repararla cuesta 80.000 euros. Así lo ha desvelado el concejal de Obras, Juan Manuel del Pino, en el pleno de hoy. El presupuesto con las obras necesarias para poner a punto la instalación, que rescató el ayuntamiento el pasado año y que reabrió con gestión pública en mayo, ya está listo. Se va a 80.000 euros. También falta adjudicar el contrato de mantenimiento. Y Del Pino ha avanzado que, cuando esté reparada, pasará las revisiones de los órganos de control autorizado.

La alcaldesa, Ana Sala, ha recordado que Calp no es el único pueblo al que la piscina le ha salido rana. "En Xàbia les ha costado 5 millones de euros y todavía no la han podido abrir". Ha insistido en que son instalaciones complicadas. No obstante, ha recalcado que el uso público, los bonos y los cursos de natación están funcionando. Si hay una avería, como ya ha ocurrido, se queda el agua helada y hay que cerrarla. Pero, mientras tanto, la piscina va tirando. Renqueando, pero tirando.

El concejal de Deportes, Ximo Perles, ha detallado algunos de los arreglos que ya se han hecho. Ha dicho que se han cambiado tres bombas y algunas conducciones. También ha señalado que se han sustituido todas las abrazaderas. De hecho, una de las últimas averías ocurrió al romperse una abrazadera que sostenía una tubería.

Cuatro calderas estropeadas

Mientras, cuatro de las cinco calderas están estropeadas. La única que funciona es que la que mantiene el agua caliente. No hay, por tanto, calderas auxiliares. Si falla la única que está en uso, hay que cerrar la piscina hasta que se repare. "Cada día, cada mañana, analizamos la situación", ha dicho Perles, que ha admitido que no se puede asegurar que la piscina se tenga que cerrar algún día. "Confiamos en que no ocurra, pero puede pasar".

El debate de la piscina ha surgido durante el punto de su reglamento de uso, que se ha aprobado por unanimidad.

Los concejales de Obras y de Deportes han insistido en que los usuarios pedían que se abriera la piscina, dado que, además de su función deportiva, es esencial para la salud de muchos vecinos. "Precisamente, los usuarios que más la necesitan son los que más difícil tienen desplazarse a piscinas de otros pueblos", ha advertido Perles.