Polémica en las fallas de Pego: La comisión Plaça i Natzaré y el ayuntamiento buscan un emplazamiento para el monumento

La calle Sant Miquel de Pego no está para fallas. La Diputación de Alicante ha acumulado importantes retrasos en las obras de reurbanización. Hay cables que cuelgan en las fachadas e incluso que pasan de un lado a otro de la calle. "Al no estar finalizadas las obras, hay elementos, como tuberías de agua y cableado eléctrico, que están visibles y que deberían estar soterrados", advierte el gobierno local, del PSPV, en un comunicado en el que ha recordado que el departamento técnico municipal recomienda no plantar este año allí el monumento de la falla Plaça i Natzaré, pero sí deja abierta la posibilidad de que se recupere este espacio fallero el próximo año si la comisión coloca lonas ignífugas en las fachadas de las casas y de la ermita de Sant Miquel, edificio del siglo XV que está protegido.

Ha habido lío. Plaça i Natzaré quiere plantar ante su casal, es decir, en la calle Sant Miquel. Esta mañana ha tenido lugar una reunión entre la concejala de Fiestas, Paula Orihuel, y el alcalde, Enrique Moll, y los representantes de la comisión. Y se ha llegado a un acuerdo. Lo primero es que el ayuntamiento y la falla van a buscar un emplazamiento para plantar el monumento este año. Es lo que más urge. También han decidido que se volverán a reunir con tiempo para "buscar soluciones" para que el próximo año y los siguientes la falla esté lo más cerca posible del casal.

El alcalde y la concejala de Fiestas aseguran que están a disposición de la falla para que pueda celebrar las fiestas de Sant Josep "en las mejores condiciones posibles".

Tuberías provisionales de casa a casa / Levante-EMV

El gobierno local ha insistido en que este problema no es de ahora. Ha apuntado que hace más de diez años los vecinos ya empezaron a quejarse de los daños que la "cremà" provocaba en sus fachadas y en elementos como los aires acondicionados. Hace 7 años presentaron por registro de entrada un escrito con firmas en el que pedían que no se plantara la falla en la calle Sant Miquel. En febrero del año 2000, el técnico municipal responsable realizó un informe en el que constataba que la "cremà" en ese emplazamiento causaba desperfectos en las viviendas.

Lonas ignífugas

El ayuntamiento pidió a la falla que aportara un informe técnico con las medidas (la principal, las lonas ignífugas) para proteger las casas y la ermita del siglo XV. La comisión respondió entonces. Se mostró dispuesta a tomar medidas.

La falla, en septiembre de 2020 (las fiestas de marzo se suspendieron por la pandemia de la covid), se plantó en otro lugar. El ayuntamiento intermedió entonces con una filà de Moros y Cristianos para que les cediera el local a los falleros y pudieran montar el monumento delante de ese "casal provisional". Pero esa colaboración no se ha mantenido. El pasado 4 de marzo, Plaça i Natzaré presentó una solicitud para plantar falla en la calle Sant Miquel. "Este escrito no llevaba adjunto ningún informe, escrito o memoria sobre las infraestructuras de protección de las fachadas, tal como lo requirió el ayuntamiento desde agosto del año 2021", precisa el gobierno local.

Surgió la polémica. La comisión quiere recuperar su emplazamiento de siempre. Este año, por las obras inacabadas de la calle, es imposible. Para el próximo, si se adoptan medidas de protección de las casas, Platza i Natzaré sí podrá plantar el monumento en la calle Sant Miquel. Ahora urge buscar entre el ayuntamiento y la falla un lugar para salir del paso y que la comisión puedan celebrar las fiestas con la mayor normalidad posible.