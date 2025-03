Polémica en las fallas de Pego: "Llevamos desde 2019 sin poder plantar el monumento ante nuestro casal y estamos hartos"

La falla, en el aire. La comisión Plaça i Natzaré de Pego sigue reclamando el poder plantar el monumento ante su casal. Tras la reunión que los responsables de la comisión han mantenido hoy con el alcalde, Enrique Moll, y la concejala de Fiestas, Paula Orihuel, la falla ha lanzado un comunicado en el que desliza que se la está discriminando respecto a las otras comisiones. "Pedimos lo que todos tienen: queremos plantar y quemar delante de nuestro casal", insisten.

La comisión expresa su descontento por el trato que está recibiendo del ayuntamiento. "También somos vecinos y vecinas del pueblo de Pego", advierten. Señalan que las fallas generan molestias y que, "seguramente, no le gustan a todo el mundo". "¿Pero solo molesta nuestro monumento?"

"Llevamos desde 2019 sin poder plantar el monumento fallero delante de nuestro casal y estamos hartos". Esta comisión recuerda que primero se trasladó la falla por la covid, luego por las obras, después por "las amenazas del vecindario" y ahora "porque no cumplimos una normativa que, a día de hoy, todavía no se nos ha enseñado".

Estos falleros recuerdan que trabajan todo el año para disfrutar de estos días de las fiestas de Sant Josep, "como todas las comisiones de este pueblo". "Y queremos soluciones ya".

Las lonas ignífugas

La comisión asegura que ellos sí intentan buscar soluciones como la de las lonas ignífugas (para cubrir las fachadas de las casas), negociar con los vecinos de la calle Sant Miquel y hablar con el equipo de gobierno para aclarar la normativa que no cumplen y llegar a un acuerdo. "Pero solo recibimos negativas y respuestas incongruentes por parte del ayuntamiento".

Desvelan que hay técnicos que les dicen que no se puede plantar la falla por motivos de seguridad y otros que reconocen que legalmente no hay ningún problema, pero que les advierten que no les pueden hacer un informe favorable "por conflictos políticos".