Piden 17 años de cárcel para el acusado de forzar dos veces a una mujer en Dénia

La Audiencia de Alicante juzga este lunes a un hombre que presuntamente forzó dos veces a una mujer a la que conoció el 2 de septiembre de 2022 en una discoteca de Dénia. El acusado se enfrenta a una posible pena de 17 años de prisión por dos delitos de agresión sexual.

La Fiscalía advierte de que el procesado conoció en la discoteca a la víctima y entabló conversación con ella y tomaron juntos bebidas alcohólicas. En un momento de la noche, se indica en el escrito de acusación, le propuso ir al baño a consumor cocaína. La víctima estaba en estado de aturdimiento y de nula conciencia por la ingesta de alcohol. Fue con el hombre al baño. Allí, según la Fiscalía, él se aprovechó de la mujer y mantuvo relaciones sexuales con ella, que le pidió expresamente que parara.

Luego el acusado volvió con sus amigos y dejó a la víctima sola en el baño. Más tarde, le propuso llevarla a casa. El Ministerio Fiscal sostiene que la cogió fuertemente del brazo y la llevó a trompicones a un aparcamiento subterráneo. Allí la volvió presuntamente a someter sexualmente con gran violencia.

La víctima sufrió lesiones de las que tardó 15 días en sanar y necesitó de tratamiento psicológico.

Agresión en Xàbia

También la Audiencia juzga este lunes a un hombre acusado de golpear y violar a una mujer con las que mantenía relaciones esporádicas. La agresión se habría producido tras comunicarle ella que no quería seguir con este tipo de relaciones. Se conocieron en el verano de 2020. La noche del 13 de noviembre la mujer le dijo que no quería mantener más encuentros. Esa noche, indica el Ministerio Fiscal, el procesado acompañó a la víctima a su domicilio vacacional en Xàbia. Entró a la vivienda pese a que ella no quería. Y allí la habría forzado sexualmente y golpeado la cara y el estómago. La Fiscalía pide 11 años de cárcel para el hombre por un delito de malos tratos y otro de agresión sexual.