Lladren, doncs cavalquem

Greu, molt greu, és el comunicat de l'alcalde de Teulada Moraira, Raúl Llobell, en el qual denuncia una suposada manipulació ideològica de l'alumnat de l'IES Teulada. Construeix el seu discurs a base de mitges veritats, mentides i faules i amenaça, com sol ser habitual, amb denunciar aquests suposats abusos a les autoritats educatives.

Per descomptat, la informació que sembla ser se li va transmetre del desenvolupament de les III Jornades de Memòria Democràtica a la Marina Alta a l'Auditori de Teulada Moraira no es correspon amb el que va succeir, amb el que es va veure i amb el que es va escoltar.

Ponències sobre l'exili, la deportació i la memòria van aportar a l'alumnat una visió de la història contemporània d'Espanya des d'una perspectiva de gènere i de memòria democràtica, a partir del respecte als drets humans i les llibertats fonamentals, i passant el raspall a contrapel a la història, com ens diria Walter Benjamin. Rescatar les veus perdudes o silenciades de les persones que van patir violència, persecució i mort és saldar un deute moral amb el nostre passat i, a partir d'eixa reivindicació de la veu de les i els vençuts, ajudar a construir una societat més justa, més solidària, més inclusiva, més digna i més lliure. I la construcció del pensament crític és necessària perquè la ciutadania es qüestione i valore el món en el qual viu.

La ignorància no és excusa per a justificar la barbàrie, el desconeixement del passat, l'amnèsia imposada per dècades de predomini del franquisme sociològic no eximeix a la nostra classe política de protegir els nostres valors democràtics. L'alcalde de Teulada, Raúl Llobell, construeix el seu discurs filant brins d'odi i de supina ignorància, pretén fernos creure que, com en uns altres temps, s'adoctrina des de les aules. Res més lluny de la realitat. A les aules apliquem la legislació educativa vigent i aquella altra que insta les institucions educatives i docents a inserir en el currículum la memòria democràtica i la igualtat de gènere. La inclusió, la solidaritat, la igualtat i altres principis fonamentals recollits en el dret internacional formen part del nostre quefer diari. A més, la nostra labor se cenyeix també als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, segueix els avanços historiogràfics més recents (les aportacions de Julián Casanova, Josep Fontana, Ángel Viñas, Paul Preston, Gustau Muñoz, Amalia Rosado, Helem Graham i un llarg etcètera), sempre amb la intenció que el nostre alumnat adquirisca les eines necessàries per a convertir-se en ciutadanes i ciutadans de ple dret en el futur.

A més, l'alcalde de Teulada, Raúl Llobell, pateix amnèsia o s'oblida deliberadament d'alguns fets fonamentals que qüestionen el seu discurs d'odi. Presenta les aportacions econòmiques de l'ajuntament sense assenyalar que corresponen a anys diferents i, sobretot, que algunes d'elles les va haver d'assumir el consistori pels seus prejudicis i la seva manca d’empatia i de valors democràtics.

Se li oblida que a l'octubre de 2022, després d'un comunicat del Sindicat d'Estudiants, es va veure forçat per l'opinió pública i per l'oposició a convocar un ple extraordinari en el qual es va aprovar la publicació del llibre Memoria de los vencidos, a finançar les I Jornades de Memòria Democràtica i a subvencionar el viatge de l'alumnat a Mauthausen. I eixes quantitats que figuren en el seu comunicat no les haguera assumides el consistori si no s'haguera negat a adherir a l'ajuntament a la xarxa de municipis per la posada en valor de la memòria democràtica, perquè els 3.850 euros hagueren anat a càrrec de la FVMP. També se li oblida aclarir que les famílies van haver de fer-se càrrec del desplaçament de Teulada a València i que, després de diversos dies d'estada en Linz (Àustria) el president de la Amical de Mauthausen em va comunicar que l'ajuntament de Teulada encara no havia abonat l'import del viatge (cosa que sí que va fer prèviament al viatge l'ajuntament del Poble Nou de Benitatxell). Detalls sense importància. A més, l'ajuntament de Teulada va abonar els 990 euros per al trasllat en autobusos de l'alumnat a Ondara perquè el Patronat de l'Auditori va rebutjar que en 2024 se celebraren allí les II Jornades, condemnant a l'exili educatiu a centenars d'alumnes de Teulada i Moraira, jornades que van ser possibles gràcies a la cessió de l'Auditori i del C.C. El Prado per part de l'ajuntament d'Ondara. També es va retirar la subvenció a eixes jornades per celebrarse fora del municipi i van ser l'ajuntament de Pedreguer (que va interpretar adequadament el caràcter comarcal de les jornades) i el IECMA els que van sufragar les despeses. Ha d'assenyalar-se també que mescla aportacions d'exercicis econòmics diferents (i, per tant, de cursos escolars diferents), alguna deslligada de les jornades i fa com a propis de l'Ajuntament de Teulada les despeses per l'ús de les instal·lacions de l'Auditori. Si no es té en compte l'ús de l'Auditori, l'aportació a la celebració de les III Jornades de Memòria Democràtica a la Marina Alta ha sigut de 0 euros; en 2024, l'única aportació va ser el pagament dels autobusos perquè part de l'alumnat es poguera desplaçar a Ondara (i ja s'ha assenyalat la causa). Desconec el motiu que ha espentat a l'alcalde de Teulada, Raúl Llobell, a exhibir les xifres, perquè en cap moment es va qüestionar o va esmentar gens relatiu a l'aportació econòmica de l'ajuntament a les activitats relacionades amb la memòria democràtica, però ja que ho ha fet hauria d'especificar partides, dates i justificació d'aquestes aportacions.

En eixe missatge d'odi al·ludeix a Iván Martínez Montoya i a mi com els responsables d'un suposat atac deliberat a l'ajuntament de Teulada. El professor Martínez Montoya, al costat de dos dels autors del llibre, veïns de Teulada, estudiants universitaris hui, van fer pública la queixa per la tardança en la publicació del llibre i els fets ja esmentats que van espentar al consistori a assumir aquesta publicació. Això va ser tot, una queixa lògica per part d'uns estudiants que en aquell 2022 no podien comprendre com un rigorós treball de recerca, elogiat per moltes institucions, era menyspreat per l'ajuntament de Teulada que va retardar la seua publicació quasi tres anys. I també es van veure afectats, ells i altres, per la decisió de l'alcalde de Teulada d'impedir que viatjaren a Mauthausen. Objectivament, els antics alumnes de l'IES Teulada tenien motius més que suficients per a queixar-se.

D'altra banda, la famosa diapositiva de la discòrdia que arreplegava uns retalls de premsa, utilitzada per l'alcalde de Teulada, Raúl Llobell, per a difamar literalment a Iván Martínez Montoya, a mi i al Departament de Geografia i Història de l'IES Teulada, recordava l'origen del compromís del consistori: la voluntat estudiantil de no resignar-se a la mesquinesa o incapacitat de les seues autoritats municipals i la pressió popular i de l'oposició que va desembocar en la celebració del ple extraordinari ja esmentat.

Supose que les referències a la meua persona es fan per haver coordinat aquestes jornades, perquè en cap moment vaig intervindre en elles dirigint-me directament a l'alumnat i públic en general. Així, doncs, entenc que la ira, el discurs d'odi, va dirigit contra el contingut de les jornades i les i els ponents que van dissertar sobre l'exili, la deportació i la memòria. Ponències lliures, sense censura ni autocensura. Jo em vaig limitar a proposar el tema i, a partir d'ací, van desenvolupar la ponència. O tal vegada no li va agradar a l'alcalde de Teulada la selecció musical? Si haguera assistit, segurament haguera gaudit de la meravellosa execució tècnica de l'alumnat del Conservatori Mestre Berenguer de Teulada. Però no ho va fer, ja fora per agenda, per desídia o per al·lèrgia ideològica.

Finalment, respecte a les amenaces proferides per l'alcalde de Teulada, Raúl Llobell, de “posar en coneixement de les autoritats competents en Educació” fets tan greus és un clar exercici de manipulació i de pressió. Amenaces, coacció, violència verbal, tortura psicològica, provocació, linxament social i professional, xantatge emocional…, de tot hi ha en les amenaces de l'alcalde de Teulada, l'egregi Raúl Llobell.

En fi, servisca el present comunicat per a desarmar el discurs d'odi de l'alcalde de Teulada, Raúl Llobell, per a recordar-li al mateix temps que la legislació vigent ha de ser observada i complida per tota la ciutadania, i especialment per les autoritats, inclosa la Llei de Memòria Democràtica.