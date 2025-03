A juicio tras 20 años los acusados de estafar a Calp más de un millón de euros con la trama del agua

«Me han robado media vida». Nicolás Agudo tiene 71 años. Ha luchado durante los últimos veinte por recuperar lo que es suyo. Su empresa, Exca-Gata realizó las obras del agua. Junto a Vives Dalmau, mercantil de Teulada, estaba al final de la cadena de subcontratas. Ellos abrieron las zanjas e instalaron las tuberías de la red de suministro. Y no cobraron ni un euro. A Nicolás la trama le dejó a deber 245.233 euros (el agujero a Vives Dalmau fue de 83.343 euros). «Me engancharon bien. Todavía estoy pagando el daño económico que me hicieron». Y aquello fue su ruina. «Me destrozaron. Ya no levanté cabeza. Enfermé del estrés y la presión. Tuve una subida de azúcar y me quedé ciego. Tenía una empresa buena. Trabajaba. Y estos sinvergüenzas me robaron media vida. Ya no hay forma de recuperar todo lo que he perdido».